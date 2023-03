Lo sceneggiatore di “Blazing Saddles”, Norman Steinberg, è venuto a mancare a 83 anni

Norman Steinberg è morto all’età di 83 anni. Ha co-sceneggiato la commedia classica di Mel Brooks Blazing Saddles. Ha vinto anche un Emmy per lo spettacolo di varietà di Flip Wilson degli anni ’70. La WGA East ha comunicato che Steinberg è morto il 15 marzo ma non ha fornito altri dettagli.

Norman Steinberg era un avvocato scontento che incontò Brooks negli anni ’60 in un bar di Manhattan. Dopo avergli detto che voleva essere uno sceneggiatore di commedie, Brooks ha ceduto e ha deciso di dare a Steinberg la possibilità di presentare una sceneggiatura per la sua sitcom di parodia di James Bond “Get Smart!”. La serie alla fine dei conti è stata cancellata. Brooks, però, ha detto all’aspirante sceneggiatore che questa sua sceneggiatura era divertente. Alla fine dei conti quindi Steinberg ha lasciato il suo lavoro.

Brooks in seguito assunse Steinberg e Richard Pryor per lavorare alla bozza di una sceneggiatura di Andrew Bergman, per un fumetto western che allora si chiama Tex X. Alla fine è diventato Blazing Saddles. Quest’ultimo è una parodia western con Cleavon Little e Gene Wilder che spesso viene citata tra i film più divertenti di tutti i tempi.

Filmografia di Norman Steinberg

Norman Steinberg ha scritto il film commedia Yes, Giorgio, che vede come protagonista Luciano Pavarotti. Oltre a questo ha scritto anche la commedia My Favorite Year, che vede come protagonista un giovane scrittore di commedie, Johnny Dangerously, una parodia dei film polizieschi degli anni 30, Wise Guys, una commedia nera e Funny About Love, basato sull’articolo ” Convention of the Love Goddesses ” in Esquire Magazine di Bob Greene. Ovviamente Norman Steinberg è famoso soprattutto per aver co-sceneggiato Blazing Saddle, una commedia nera. Nel 2006, Blazing Saddles è stato ritenuto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo” dalla Library of Congress ed è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry.