Lilo e Stitch, il live action: cosa sappiamo fino ad oggi

Chi non conosce il celebre cartone animato Lilo & Stitch di questi tempi? La risposta risulterà scontata: nessuno. Infatti il film d’animazione targato Disney rappresenta uno dei pilastri dell’infanzia dei più, non portando semplicemente sugli schermi una ridondante storia d’amore tra principi e principesse, ma andando a scavare più a fondo nel rapporto d’amicizia instauratosi tra una bambina (Lilo) ed il suo strano e colorato animale extraterrestre (Stitch).

L’amicizia e l’amore

L’apparente diversità tra i mondi dei due protagonisti fa emergere contrasti e litigi, ma soprattutto ci fa comprendere meglio quanto tutto questo possa essere superato dall’amore reciproco. Proprio per questo motivo è dalla sua uscita nel 2002 che Lilo e Stitch continua ad essere tutt’oggi parte del repertorio cinematografico di ogni famiglia.

L’era dei live action

Sebbene i classici della Disney rimangano inarrivabili, negli ultimi anni ha preso piede il ‘fenomeno’ dei live action, ossia una riproduzione con attori reali degli amatissimi cartoni animali o delle animazioni in senso generico.

I protagonisti del nuovo film

Anche il già citato Lilo & Stitch sembra essere stato scelto per cavalcare questa nuova onda e dallo scorso marzo è stato rivelato il nome dell’attrice che interpreterà Lilo, la giovanissima scoperta Maia Kealoha, affiancata dai noti Zach Galifianakis e Billy Magnussen, di cui rimangono ancora sconosciuti i ruoli.

Chi sarà Nani?

Un’ultima recentissima notizia ha svelato il volto di un altro personaggio centrale per la trama e per le tematiche affrontate: Nani, sorella maggiore e tutore legale della piccola Lilo, che prenderà vita grazie a Sydney Elizabeth Agudong.

Per quanto riguarda l’interprete di Stitch nel live action diretto da Dean Fleischer-Camp, probabilmente verrà utilizzata, almeno in parte, la CGI. Dunque non resta altro che attendere l’uscita del film per rivivere le emozioni del cartone animato e magari scovarne le similitudini e le differenze.

