Lilo e Stitch: Maia Kealoha scelta come protagonista del live action Disney

La Disney ha annunciato la scelta della giovane Maia Kealoha come protagonista della live-action di Lilo e Stitch, in sviluppo da molti anni e atteso su Disney+. La Kealoha, esordiente nel mondo del cinema, interpreterà la giovane Lilo Pelekai nel remake del classico d’animazione del 2002.

Lilo e Stitch

La decisione della Disney di produrre un live-action di Lilo e Stitch non è una novità. Già nel 2018 la compagnia aveva annunciato il progetto, che però era rimasto fermo per un po’ di tempo. Ora, con l’arrivo di Kealoha nel cast, il film sembra prendere forma e ci si aspetta di vedere un adattamento spettacolare del classico Disney.

La Kealoha è originaria delle Hawaii, proprio come il personaggio che interpreterà, ed è una giovane promessa del cinema. Nonostante sia alle prime armi, ha già dimostrato di avere un grande talento ed è stata scelta dalla Disney per la sua interpretazione di Lilo.

La scelta della giovane attrice è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del film d’animazione originale, che si aspettano di vedere una performance emozionante e coinvolgente.

L’ondata delle live-action

La produzione del live-action di Lilo & Stitch è solo uno dei tanti progetti in live-action della Disney. La compagnia, infatti, sta lavorando su diverse produzioni del genere, tra cui un adattamento in live-action de La Sirenetta.

Anche in questo caso la scelta degli attori ha fatto discutere molto, con l’annuncio dell’attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel che ha causato un po’ di polemiche. Tuttavia, la Disney ha difeso la propria scelta, sottolineando l’importanza di rappresentare la diversità nel cinema e nella cultura popolare.

Il tendenza dei film in live-action sembra non conoscere soste e la Disney è sempre più impegnata a produrre questo tipo di film. I fan del cinema si dividono su questa tendenza, ma c’è da dire che molti dei film in live-action prodotti dalla Disney hanno ottenuto un grande successo, come ad esempio La Bella e la Bestia, Aladdin e Il Re Leone.

Conclusioni

La scelta di Maia Kealoha come protagonista della live-action di Lilo & Stitch è stata accolta con grande entusiasmo dai fan del classico Disney. Il film, in sviluppo da molti anni, sembra finalmente prendere forma e si aspetta di vedere una grande interpretazione da parte della giovane attrice hawaiiana. La Disney, intanto, continua a produrre film in live-action, dimostrando un grande interesse per questa tendenza che sembra destinata a durare ancora per molto tempo.