Signature Entertainment ha ottenuto l’accordo per l’uscita nel Regno Unito e in Irlanda per il thriller “The Ice Road”, con Liam Neeson (Taken) e Laurence Fishburne (Matrix).

Liam Neeson, eroe tra i ghiacci

“The Ice Road” parla del crollo di una remota miniera di diamanti nelle regioni dell’estremo nord del Canada. Un escursionista esperto (Liam Neeson) conduce una missione di salvataggio impossibile su un oceano ghiacciato per salvare la vita dei minatori intrappolati. La missione si cade nel caos a causa dello scongelamento delle acque e di una grande minaccia che i soccorritori non vedono arrivare.

La pellicola è scritta e diretta da Jonathan Hensleigh, sceneggiatore di Die Hard – Duri a morire, Jumanji e Armageddon. Hensleigh ha anche scritto e diretto la serie d’azione del 2004 The Punisher.

L’accordo è stato negoziato tra Lisa Wilson di The Solution, che si occupa di vendite in tutto il mondo, e il CEO di Signature, Marc Goldberg. Il rilascio del film è previsto per il terzo trimestre 2021.

Boom al botteghino

The Solution and Signature ha recentemente ingaggiato Liam Neeson, dopo la sua ultima fatica cinematografica “Honest Thief“, che l’anno scorso è entrato al numero uno nella classifica al botteghino del Regno Unito e ha guadagnato un 1 milione di dollari nonostante la pandemia di Covid-19.

Goldberg ha commentato: “Siamo entusiasti di far uscire “The Ice Road” nelle sale del Regno Unito e d’Irlanda entro la fine dell’anno. Dopo l’uscita di “Honest Thief”, un grande successo al botteghino, non potremmo essere più entusiasti di portare un’altra immagine di Liam Neeson in azione al pubblico del Regno Unito.

Altre pubblicazioni recenti di Signature includono la commedia di Woody Allen “Un giorno di pioggia a New York”, i film horror “Relic” e “Possessore” e la commedia di Sam Neill “Rams”.

Per il momento non ci sono informazioni sull’uscita del film in Italia. Sappiamo solo che verrà distribuito da BIM Distribuzione.

Giacomo Caporale