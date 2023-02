L’erede di Daniel Craig nei panni di James Bond dovrebbe essere una donna? L’attore sembra avere le idee chiare a riguardo

Daniel Craig, è un attore britannico, famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione del personaggio immaginario James Bond, nella serie cinematografica di spionaggio. La serie di “007” nasce dalla mente di Ian Fleming, nel 1953. Nel corso degli anni, moltissimi attori del calibro di Sean Connery e Pierce Brosnan, hanno vestito i panni dell’agente 007, appartenente ai servizi segreti britannici.

La domanda che tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati della serie cinematografica è la seguente, chi interpreterà il nuovo James Bond? Daniel Craig, nell’ultimo film “No Time to Die“, ha indossato per l’ultima volta i panni dell’affascinante agente segreto e si è espresso sul suo possibile successore. L’attore è intervenuto sulla questione in un’intervista con Radio Times dichiarando:

La risposta è molto semplice. Dovrebbero esserci semplicemente parti migliori per le donne e gli uomini di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando dovrebbe esserci una parte altrettanto bella di James Bond, ma per una donna?

Le dichiarazioni di Daniel Craig, fanno riferimento ad un dibattito che vorrebbe come protagonista dei successivi film della serie, una figura femminile. Nel recente passato, ci sono stati molti film d’azione guidati da donne, che avevano un alto potenziale per decollare ed espandersi con dei sequel. Potremmo citare ad esempio: Atomic Blonde, Gunpowder, Milkshake, il revival di Tomb Raider e Charlie’s Angels. Si potrebbe anche citare il capolavoro di Quentin Tarantino, Kill Bill, come il film più iconico con un personaggio femminile come protagonista.

Lo stesso Craig, nell’ultima produzione di No Time To Die, ha rafforzato i ruoli delle donne aggiungendo la grande Phoebe Waller-Bridge alla sua troupe di sceneggiatori. Lo scopo è chiaro, riuscire definitivamente ad eliminare le disparità di genere, a partire proprio dai set cinematografici. Dare il giusto riconoscimento ed importanza alle figure femminili, anche nei film d’azione.