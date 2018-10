Leonardo DiCaprio protagonista del nuovo film di Martin Scorsese

Martin Scorsese dirigerà Leonardo DiCaprio in un film tratto dal libro Killers of the Flower Moon, scritto nel 2017 dal giornalista del New Yorker David Grann.

Leonardo DiCaprio: torna a collaborare con il premio Oscar Martin Scorsese nel thriller in costume “Killers of the Flower Moon”

I premi Oscar Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio torneranno a lavorare insieme al thriller in costume “Killers of the Flower Moon”, idea che stanno portando avanti da questa estate. Il progetto segnerà la sesta collaborazione tra il regista e l’attore.

Il film sarà prodotto dalla Imperative Entertainment, che acquistò i diritti prima ancora che uscisse il libro. La sceneggiatura sarà scritta da Eric Roth, vincitore di un premio l’Oscar per la sceneggiatura di “Forrest Gump” e firmatario della pellicola campione di incassi, attualmente attualmente al cinema “A Star Is Born“.

“Killers of the Flower Moon” racconta le indagini riguardanti tragica morte di alcuni cittadini benestanti della contea di Osange, in Oklahoma, avvenuta negli anni ’20. I decessi iniziarono dopo la scoperta di un enorme giacimento di petrolio nelle terre possedute dalle vittime. Fu il primo caso, storicamente parlando, di cui si occupo la neonata FBI.

Le riprese di questo lungometraggio dovrebbero cominciare la prossima estate.

Scorsese in un intervista ha dichiarato: “Quando ho letto il libro di Grann, ho subito iniziato a vederlo – le persone, gli ambienti, l’azione – e sapevo che avrei dovuto farne un film”.

Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese: cinque film che segnano la lunga e proficua collaborazione dei due premi Oscar

Iniziata nel 2002 con “Gangs of New York“, la collaborazione tra Scorsese e DiCaprio ha prodotto cinque film e il cortometraggio “The Audition“, realizzato nel 2015. Un percorso quello realizzato insieme dai due artisti hollywoodiani che ci ha segnato con grandi opere il mondo del cinema a livello internazionale.

Nel 2004 Leonardo DiCaprio fu diretto per la seconda volta da Scorsese in “The Aviator“, mentre nel 2006 tornano sul grande schermo con il thriller “The Departed – Il bene e il male” e nel 2010 “Shutter Island” considerato uno dei capolavori del cinema moderno. Nel 2015 i due lavorano insieme per “The Wolf of Wall Street” . La pellicola ha ricevuto cinque nomination agli Oscar nelle categorie Miglior film, Miglior regista, Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista e Migliore sceneggiatura non originale, non vincendone però nessuno.

“Killers of the Flower Moon” segna la loro sesta collaborazione cinematografica, che questa sia finalmente l’occasione per i due premi Oscar di riuscirne a vincerne un altro insieme? Quello che è sicuro che considerando lo spessore dei due artisti questo film non potrà di certo deludere le aspettative.

Chiara Broglietti

25/10/2018