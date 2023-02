Le scene post credit di “Ant-man the wasp: Quantumania” rivelano il futuro della Marvel

“Ant-man the wasp: Quantumania” è un film del 2023 diretto da Peyton Reed. È il trentunesimo film del Marvel Cinematic Universe e il primo della “fase cinque”. È anche il sequel di “Ant-man and the wasp“. I ricavi ammontano a 23,8 milioni dei primi due giorni di apertura.

L’impatto che avrà il film sul futuro dell’intera Multiverse Saga è sempre stato evidenziato finora dal presidente dei Marvel Studios e ora possiamo capirne il motivo. Il primo è Kang il Conquistatore, che attira Scott Lang nel Regno Quantico, mettendo subito in chiaro il suo potere.

La prima scena post credit di “Ant-man the wasp: Quantumania”

La prima scena post credit mostra al pubblico quanto professato da Kang il Conquistatore. Dopo la sconfitta per mano di Scott Lang, gli altri Kang del multiverso hanno indetto un consiglio. A volerlo fu il faraone Rama-Tut insieme a Immortus ed un terzo ignoto. I tre discutono sulla morte dell’esiliato per mano di un vendicatore e appaiono allarmati e per questo hanno convocato tantissimi Kang da ogni linea temporale per prepararsi alla battaglia.

La seconda scena post credit

La seconda scena post credit è correlata con la serie tv di Loki, dove il dio norreno aveva approfondito il tema delle linee temporali. In questa scena, infatti, appare Loki ad una presentazione scientifica del diciannovesimo secolo, nascondendosi nella folla. Nel frattempo sul palco un uomo di nome Victor Timely spiega al popolo come il tempo può essere manipolato per il bene dell’umanità. Loki, in compagnia di Mobius, conferma che è quello l’uomo ricercato da lui. Nei fumetti questa variante di Kang è un viaggiatore del tempo che fonda la citta denominata Timely per nascondere una città reale (Chronopolis) tramite qui può accedere a qualunque linea temporale. Quel Kang mostrato nella scena finale di Loki potrebbe essere lo stesso che Scott crede di aver ucciso nel Regno Quantico

Voi che ne pensate di “Ant-man the wasp: Quantumania“?