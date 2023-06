Le prime immagini del live action di Biancaneve fanno già discutere per la protagonista

Fa nuovamente discutere la scelta di casting per la nuova Biancaneve live action della Disney, che sarà impersonata – come nuova tradizione vuole – da un’attrice di etnia non bianca, ovvero Rachel Zegler.

Scopriamo alcune novità in merito alle prime immagini dell’attrice sul set con i panni della celebre “White Snow”.

Fa già dibattere il web Biancaneve live action

Il casting di Rachel Zegler nei panni di Biancaneve inizia a generare opinioni divise su Internet e le prime immagini spuntate in rete alimentano il dibattito sulla annosa questione del white washing operato dalla Disney.

Il quotidiano britannico Daily Mail ha reso pubbliche alcune immagini non ufficiali di Rachel Zegler nei panni di “Biancaneve” in “Biancaneve e i sette nani” il nuovo live action di casa Disney che sarà diretto da Marc Webb. Nelle immagini l’attrice si vede indossare il classico abito da principessa sui toni del blu e del giallo, identico a quello del cartone animato. Il tutto accompagnato da un taglio di capelli corto con boccoli.

Una canonica e ormai un po’ noiosa diatriba sulla validità della scelta inclusiva della casa di Topolino, per alcuni utile a sensibilizzare le nuove generazioni su un mondo multirazziale, per altri un banale e ipocrita tentativo di cavalcare una “tendenza”, mancando di rispetto alla memoria dei vecchi classici.

Chi è Rachel Zegler, la protagonista di Biancaneve live action?

Rachel Zegler è un’attrice americana di 20 anni che ha acquisito rilevanza per il suo talento poliedrico, infatti è anche una cantante fin dalla tenera età e ha recitato in diverse commedie, oltre che una figura di spicco su YouTube.

L’attrice ha fatto parte del film di Steven Spielberg ‘West Side Story‘, uscito nel 2022 ed è apparsa anche nel film “Shazam, Fury of the Gods“, che è uscito in questo 2023 in sala.

Probabilmente quello di Biancaneve potrà essere il lancio definitivo per la carriera dell’attrice per un pubblico internazionale.

