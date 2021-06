Rachel Zegler sarà Biancaneve nel nuovo live-action Disney

Rachel Zegler è stata scelta per il ruolo di Biancaneve nel prossimo remake della Disney della classica fiaba. Zegler, che ha battuto molti per il ruolo, sta facendo il suo debutto cinematografico come Maria in “West Side Story” di Steven Spielberg, che uscirà più tardi nel 2021, e apparirà anche nel sequel di “Shazam“.

L’entusiasmo di Rachel Zegler

Poco dopo l’annuncio del casting, Rachel Zegler ha twittato con entusiasmo “Beh… ciao a un sogno che si realizza”. Ha anche condiviso un video su Twitter che incontra la principessa Disney con la didascalia “homegirl abbiamo MOLTO da recuperare”.

Marc Webb, i cui crediti includono i film “500 giorni insieme” e “The Amazing Spider-Man” con Andrew Garfield, dirige il film. La produzione del film, ancora senza titolo, dovrebbe iniziare nel 2022.

“Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono solo l’inizio delle sue doti. La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney“, ha affermato Webb in una nota.

La nuova Biancaneve in arrivo da casa Disney

La Disney sta sviluppando il suo live-action “Biancaneve” dal 2016.

Marc Platt è il produttore, con Benj Pasek e Justin Paul, il duo di compositori dietro i brani di “La La Land”, “The Greatest Showman” e “Dear Evan Hansen”, pronti a scrivere la nuova musica per il film. Le canzoni durature del cartone originale includono “Ehi-Ho“, “Il Pozzo dei Desideri” e “Impara a Fischettar“.

“Biancaneve e i sette nani“, basato sulla fiaba dei fratelli Grimm, è uscito nel 1937 e ha segnato il primo lungometraggio d’animazione della Disney.

Da allora, la storia di una principessa la cui malvagia matrigna tenta di avvelenarla con una mela allettante, è stata adattata più volte, tra cui “Biancaneve” del 2012 con Julia Roberts e Lily Collins, così come la versione più oscura della Universal “Biancaneve e il cacciatore” con Charlize Theron e Kristen Stewart.

La Disney sta anche lavorando ai remake live-action di “La Sirenetta“, con Halle Bailey che interpreterà Ariel, “Pinocchio” con Tom Hanks e “Lilo e Stitch” con il regista Jon M. Chu, oltre a un prequel della sua rivisitazione del 2019 de “Il re leone“.

Federica Contini

23/06/2021