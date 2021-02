Netflix: le migliori serie romantiche

Una lista delle più belle serie romantiche targate Netflix, per passare una o più serate pensando all’amore e alle sue mille sfaccettature.

Netfilx più romantico che mai

San Valentino è passato, ma c’è sempre bisogno di romanticismo nelle nostre vite, e da quando il romanticismo si può trovare in streaming, la definizione di “romanticismo” può variare da dolci e caste conversazioni a vere e proprie scene di sesso spinto.

Ma il romanticismo perfetto è, come nella vita reale, un mix dei due generi. L’amore può nascere tra le circostanze più tumultuose o nei più banali cliché. Che si tratti del primo amore liceale, o che sia quello tra due trentenni con i cerotti sul cuore, l’amore trova sempre un modo di entrare nelle nostre vite.

In questa lista abbiamo selezionato le migliori serie romantiche disponibili per lo streaming su Netflix, naturalmente passando per amori adolescenziali a quelli più maturi e scottanti.

La serie delle serie Netflix: Bridgerton

Se per “romantico” intendi “VERAMENTE SEXY”, allora Bridgerton è la serie che fa per te. È la prima serie Netflix di Shonda Rhimes, una storia d’amore dell’era della Reggenza Inglese (1811-1820) che parla delle fatiche romantiche della famiglia Bridgerton a Londra. È basata su una serie di romanzi di Julia Quinne la prima stagione segue la scoppiettante storia d’amore tra la figlia maggiore di Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor) e l’affascinante Duca di Hastings (Regé-Jean Page). La loro chimica è elettrica, mentre la prima metà della stagione è un continuo di sguardi desideri e casti flirt, la seconda parte sono per lo più scene di sesso softcore. Un avvertimento: evitate di guardarlo con vostra madre…

New Girl

Una sitcom targata Fox che parla di una donna eccentrica o, meglio, “tenerissima” che si trasferisce in un loft con tre ragazzi e le peripezie che ne derivano. Ma è stato anche uno dei migliori show romantici, anche se molto lento, della televisione, poiché Jess (Zoey Deschanel) e il bambinone mai cresciuto Nick (Jake Johnson) si sono innamorati nel corso di molte stagioni.

Netflix e potere alle donne con She’s Gotta Have It

Sappiamo che entrando nell’adattamento della serie di Spike Lee, del suo omonimo film del 1986 (anche questo disponibile su Netflix) è che tutto gira intorno a Nova (DeWanda Wise), e non ai tre uomini con cui si destreggia tra le relazioni (interpretati da Anthony Ramos, Lyriq Bente e Cleo Anthony). Poiché conoscere se stessi è un principio importante di una relazione, tanto quanto la vera chimica romantica, lo show è uno sguardo affascinante su una donna e su come le sue storie d’amore influenzano la sua vita (e viceversa).

Easy

Un’altra storia d’amore contemporanea targata Netflix, questa antologia del regista Joe Swanberg presenta tre stagioni di storie d’amore tra vari personaggi che vivono a Chicago, percorrendo l’intera gamma di ciò che significa “trovare l’amore al giorno d’oggi”. Ogni episodio è un episodio autonomo, il che significa che puoi guardarlo senza il contesto del precedente, ma alcuni personaggi vengono ripresi in diversi punti della loro vita. Non tutte le trame sono romantiche, è più una rilettura sulla vita moderna in generale, ma è uno sguardo riconoscibile su cosa significa vivere nel 21° secolo.

Outlander

La serie di libri Outlander di Diana Gabaldon, che fornisce il materiale di origine per questo dramma targato Starz, non è necessariamente romantica. Ha anche azione, avventura, fantascienza e viaggi nel tempo. Ma sono le scene di sesso spinto che si distinguono (e hanno contribuito a creare un vero e proprio esercito di fan ossessionati). Quando l’infermiera Claire (Caitriona Balfe) durante la seconda guerra mondiale viaggia nella Scozia del XVIII secolo, viaggia nel suo nuovo mondo con l’aiuto di uno scozzese “caldo come l’inferno” cit.- (Sam Heughan). La loro storia d’amore è al centro dello show, con molta azione nel mezzo. C’è anche un po ‘di violenza (inclusa di tipo sessuale). È dramma semi-romanticismo, il che rende le scene sexy ancora più intense.

Momentaneamente Outlander non è disponibile per la piattaforma Netflix Italia.

LoveSick

Questa serie britannica parla di Dylan (Johnny Flynn), un ragazzo che si riconnette con le sue ex e scopre nuove rivelazioni sulla sua storia romantica. Inizialmente la serie doveva chiamarsi “Scrotal Recall”, il che ha abbastanza senso dal momento che il motivo per cui Dylan sta contattando le sue ex è perché ha contratto la clamidia e deve avvertire suoi partner passati. Ma la storia d’amore in erba tra Dylan e la sua best friend Evie (Antonia Thomas) è così dolce e complicata che passi tutto il tempo a fare il tifo per loro mentre si indaga nelle relazioni passate di Dylan. È uno spettacolo delizioso che ha beneficiato di un cambio di nome, non importa quanto accurato (e divertente) potesse essere stato il titolo originale, LoveSick vi conquisterà.

Grey’s Anatomy

C’è una ragione per cui il dramma medico di Shonda Rhimes è in onda da due decenni. È lo show dei record, con più trame e sotto trame romantiche che ci possa essere. Nelle ultime stagioni è diventato un po’ più serio, ma ha un inizio piuttosto spumeggiante, dei giovani chirurghi imparano seguendo le lezioni e si uniscono mentre cercano di bilanciare il loro lavoro e la loro vita personale. Naturalmente con molti collegamenti sexy nel corso della loro carriera, almeno per gli standard televisivi di rete, in mezzo a tutte emergenze mediche.

Grey’s Anatomy non è disponibile per la piattaforma Netflix Italia, ma sbarcherà su Stars di Disney+ a partire dal 23 febbraio 2021.

Netflix: non solo romanticismo con What/If

Potresti non crederci, ma Renee Zellweger ha recitato in un’intera serie Netflix che è stata presentata in anteprima nel 2019. Nel genere cinematografico più sottovalutato degli anni ’90, il thriller erotico, Zellweger interpreta una donna estremamente ricca che fa una proposta indecente a una giovane coppia: una notte con il giocatore di baseball diventato primo battitore Sean (Blake Jenner) in cambio di una quantità abnorme di denaro, e la sicurezza finanziaria per Sean e la moglie Lisa (Jane Levy). È divertente a livello di eccentricità oltre ad essere sexy, il che lo rende l’abbuffata di trash perfetto.

Crash Landing On You

Netflix ha investito molto in K-drama negli ultimi tempi e si è aggiudicato una delle più divertenti e romantiche del 2020. Quando un’ereditiera sudcoreana sta praticando parapendio, accidentalmente finisce in Corea del Nord e si schianta, letteralmente, contro un soldato nordcoreano. Sì, questa è approssimativamente la trama di questo show. Un disertore nordcoreano e una ricca ereditiera, questa è una storia d’amore ed evasione romantica su due persone di mondi diversi.

On My Block

On My Block non è strettamente una storia d’amore. La commedia per adolescenti ha chiaramente tratto ispirazione dai classici di John Hughes degli anni ’80, il che significa che il romanticismo in erba è chiaramente il centro di diverse trame. Certo, stiamo vedendo degli adolescenti condividere la tensione sessuale, che può diventare strana quando ci si pensa troppo, ma stiamo anche vedendo dei ragazzi che scoprono di più su se stessi mentre formano la propria identità in un momento particolarmente della loro vita, che è riscontrabile a qualsiasi età.

La serie Netflix Europea: Elite

Se ti piacciono le serie sui liceali, con aggiunta di scandali e, se possibile, una certa tensione sessuale, questa serie spagnola fa per te. In parte serie mistery, in parte dramma liceale, Elite prende spunto da Gossip Girl in termini di personaggi, trattando adolescenti come se fossero adulti. Tutto ciò significa che stai guardando un gruppo adolescenti spagnoli sexy interpretati da attori vent’anni che si punzecchiano. A volte questo stile di dramma avvincente è ciò di cui si ha più bisogno, e Elite si adatta a tutto ciò.

L’amore secondo Netflix: Love

Questa commedia targata Netflix è ispirata dal rapporto dei suoi creatori (la coppia sposata nella vita reale) Lesley Arfin e Paul Rust, e segue due giovani mentre iniziano la loro relazione e l’esperienze divertenti, imbarazzanti, romantiche, sexy e difficili che ne comporta. Rust interpreta il nerd Gus, che si innamora della disordinata Mickey (Gillian Jacobs) a Los Angeles.

Feel Good

La comica Mae Martin ha creato e recitato in questa serie, che trae ispirazione dalla sua stessa vita. Un tossicodipendente e comico in via di guarigione che lotta contro i suoi demoni mentre si tuffa in una relazione con la sua nuova ragazza. Non solo mostra come la corsa del nuovo amore possa manifestarsi in modi a volte distruttivi, ma affronta anche la fluidità del genere, della sessualità e cosa significa vivere nel mondo degli appuntamenti del 21° secolo.

Jane the Virgin

Questa commedia romantica, targata CW è stato ideato in stile telenovela, il che significa che ci sono molti classici colpi di scena delle soap opera nella la storia di una giovane donna che viene accidentalmente inseminata artificialmente. Inoltre, non c’è solo una storia d’amore, ma due dolci storie d’amore, tra la protagonista Jane (Gina Rodriguez) e il suo fidanzato poliziotto, e tra Jane e il papà artificiale del bambino. È divertente, affascinante, romantico, a volte sciocco ma molto amorevole allo stesso tempo.

Valeria

Hai scoperto che i drammi spagnoli sono ciò di cui hai bisogno al momento? Allora avrai voglia di dare un’occhiata a questa serie, basata su romanzi di Elísabet Benavent, parla di una donna che si rivolge alle sue migliori amiche per un po’ di supporto mentre la relazione travagliata con suo marito e il blocco dello scrittore nella sua vita professionale la pressano come non mai.

Netflix Italia: Summertime

Ebbene, pure noi produciamo delle storie d’amore, non a caso siamo la patria con Romeo e Giulietta. Non c’è niente di più universale dell’amore estivo da adolescenti, e questo dramma tutto italiano segue Summer e Ale, due persone dalla provenienza molto diversa (una semplice ragazza di città, l’altro un famoso motociclista) mentre lentamente si innamoro nel corso di un’estate sulla costa adriatica, questa romantica serie segue la storia d’amore che sboccia tra un motociclista di corse su strada e una ragazza determinata a lasciare la sua piccola città alle spalle e girare il mondo.

