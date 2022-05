Laurence Fishburne con Clifton Collins Jr. in “Frank & Louis”

Il candidato all’Oscar Laurence Fishburne e Clifton Collins Jr. reciteranno nel film drammatico ambientato in un carcere dal titolo “Frank & Louis”.

Laurence Fishburne con Clifton Collins in carcere

“Frank & Louis” che vedrà dietro la macchina da presa l’italo-svizzera Petra Volpe, segue le vicende di un detenuto che sta scontando l’ergastolo, interpretato dal Clifton Collins Jr.. L’uomo è costretto a occuparsi, prendendosene cura, di prigionieri anziani con malattie che conducono lentamente alla perdita di memoria. Questo lavoro gli permetterà di incontrare il personaggio interpretato da Laurence Fishburne. Quello che era iniziato come un tentativo di soddisfare i requisiti per ottenere la libertà vigilata, diventa un mezzo attraverso cui il protagonista potrà andare incontro a una trasformazione spirituale che lo condurrà alla redenzione.

Il film avrà come produttori esecutivi Partecipant, Zodiac Pictures e Peachtree & Vine Productions di Tyler Perry

Le dichiarazioni sulla pellicola “Frank & Luise”

Come riportato da Deadline, queste le dichiarazione della regista Petra Volpe:

“Lavorare con Laurence Fishburne e Clifton Collins Jr. su questa storia intima ed emozionante è un sogno che si avvera. Provo una profonda gratitudine verso gli uomini incarcerati che ho incontrato durante la ricerca di questo progetto e non vedo l’ora di portare questa storia toccante e tempestiva al pubblico. Si spera che questo film contribuisca a un’importante riflessione sull’invecchiamento, la salute mentale e il sistema carcerario”.

Anche l’attuale CEO di Partecipant, David Linde, ha deciso di esprimersi riguardo la pellicola:

“È incredibile vedere crescere questo progetto, Tyler Perry che si unisce a questo incredibile team, insieme a Petra, Clifton e Laurence, porta una dinamica così unica e creativa in una storia potente che mostra come la compassione condivisa renda per un’esperienza unificante ed esaltante.”

Perry ha aggiunto:

“Sono stato a lungo un fan di Participant e dell’impegno dell’azienda nella narrazione che ispira il cambiamento sociale. In qualità di sostenitore della riforma carceraria, la storia di Frank & Louis e dei suoi temi forti ha risuonato con me e sono entusiasta di far parte del team creativo che dà vita a questa storia”.

“Frank & Louis” segna la seconda collaborazione di Fishburne con Participant dopo il film del 2011 “Contagion“.

Attualmente “Frank & Louis” non ha ancora una data di uscita.

Nivan Canteri

25/05/2022