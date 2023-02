L’aspro commento di Brian Cox sul metodo di recitazione di Jeremy Strong in Succession: “è fastidioso”

Nel corso delle ultime ore, Brian Cox si è reso protagonista di una rivelazione shock su Jeremy Strong. Nel dettaglio, la star di Succession non ha potuto fare a meno di divulgare le proprie critiche in merito al metodo di recitazione utilizzato sul set dal suo collega. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Nella serie TV HBO Succession, Brian Fox recita cimentandosi nei panni del protagonista, Logan Ray, al fianco del suo co-protagonista, Jeremy Strong il quale interpreta suo figlio. Nel corso della giornata di martedì, il drama ha raccolto ben 18 nomination agli Emmy tra cui una per serie drammatiche eccezionali e una per Brian Cox come migliore attore protagonista.

Di recente, quest’ultimo non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una clamorosa confessione.

Nel dettaglio, in occasione di un’intervista rilasciata al magazine “Town & Country”, l’attore ha condiviso le proprie critiche sul metodo di recitazione utilizzato da Jeremy Strong. Queste sono state le sue parole:

Oh, è fottutamente fastidioso. Non fatemi parlare di questo argomento.

In un secondo momento, Cox ha aggiunto:

È un attore davvero bravo. E al resto del cast va bene tutto questo. Ma conoscere un personaggio e quello che fa è solo una parte delle capacità che dobbiamo avere.

In ogni modo, ai microfoni di GQ, la risposta di Jeremy non si è fatta attendere. Il co-protagonista di Succession ha preso le difese del punto di vista di chi condivide lo stesso pensiero di Cox spiegando: