Lanciate novità sulla seconda stagione di House of the Dragon. I fan sono in completo delirio

House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones targata HBO si prepara ad una seconda stagione ricca di colpi di scena. Sta iniziando a circolare in rete la possibilità che possano adattare una vicenda raccontata nei romanzi di George R.R. Martin.

È stata ufficialmente confermata una seconda stagione di House of the Dragon, dopo l’eclatante successo della prima stagione incentrata interamente sulla storia di Casa Targaryen. I fan sono ovviamente impazienti di conoscere quello che sarà il destino dei protagonisti, ancor di più dopo aver visto il finale della prima stagione. Le ostilità tra i due rami della casata, porteranno alla nascita di una vera e propria faida su chi sarà il successore del defunto re Lucerys.

Le vicende successive saranno cruente ed imprevedibili, una teoria tra tutte sta spopolando in rete in questo momento. L’episodio in questione sarebbe intitolato Blood and Cheese, tratto dal libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin. Il titolo farebbe riferimento alle vicende di due personaggi che sarebbero coinvolti in una cospirazione, per l’assassinio di una figura molto importante della serie. Sara Heiss, la showrunner della serie, riguardo la questione non ha voluto rispondere apertamente alla possibilità che questo possa avverarsi. Non abbiamo quindi una vera e propria smentita, tant’è che molti fan pensano che questo possa diventare il tema centrale della seconda stagione.

Nella suddetta stagione però ci sarà spazio anche per approfondire Casa Stark, dovendo seguire l’avventura di Jace, inviato come emissario da Rhaenyra e Daemon per raggiungere un accordo militare con Lord Cregan Stark. Un altro aspetto che dovrà essere approfondito riguarda proprio il rapporto tra Rhaenyra e Daemon, come si evolverà la loro storia? Sarà portato avanti anche un sequel, per descrivere gli eventi della vita di Jon Snow dopo la conclusione di Games of Thrones.

