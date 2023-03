La top 5 delle coppie migliori delle serie TV

Spesso molte serie TV presentano al loro interno delle bellissime coppie che possono essere in grado di trasmettere a noi spettatori moltissimi insegnamenti di vita sull’amore. Per questo, abbia deciso di fare una Top 5 delle migliori coppie nelle serie tv.

La lunga storia d’amore, o che fa tira e molla, o che ci mette puntate a far sbocciare il sentimento, è un classico di moltissime serie Tv. Un elemento ricorrente In particolare nelle sitcom, attorno al quale si sviluppa la trama.

Un esempio sono Ted e Robin, della popolarissima serie Tv, How I met your mother. Abbiamo avuto stagioni su stagioni che rincorrevano proprio gli intrecci amorosi di entrambi i personaggi, alla ricerca di una persona da amare.

Altri personaggi invece si amano già dal primo episodio, o magari dai primi, e il loro amore continuerà così per tutta la durata della serie, facendoci affezionare a tal punto alla loro relazione da sentirci quasi di farne parte.

Ecco la classifica delle migliori coppie presenti nelle serie TV

5) Turk e Carla di Scrubs

La serie in questione è Scrubs- Medici ai primi ferri. Sitcom del 2001, segue le vicende del medico alle prime armi di nome J.D, interpretato da Zach Braff, che deve imparare a sopravvivere all’interno dell’ospedale Sacro Cuore.

Anche il suo migliore amico, compagno di studi e coinquilino Turk è li a lavorare con lui, alleviando le giornate stressanti con scherzi e battute. E proprio nei primi episodi questo personaggio andrà a dichiararsi ad una delle infermiere, Carla.

Da qui inizierà pian piano una relazione solida trai due che ci accompagnerà per tutta la durata della serie.

4) Phil e Claire di Modern Family

Non è stato semplice scegliere una coppia tra quelle della famosa serie TV Modern Family. La serie infatti, a modi documentario, segue le avventure bizzarre di una famiglia di Los Angeles, a partire da Jay Pritchett, uomo di mezza età che, dopo aver divorziato, decide di sposare una giovane donna Colombiana di nome Gloria.

Attorno a lui i suoi figli e la loro famiglia, da una parte Mitchell e Cameron, dall’altra Phil, Claire ed i loro tre figli. Ognuno di questi personaggi ha un carattere unico e ci farà sbellicare dalle risate, per questo ci abbiamo messo un po’ a scegliere una coppia tra le tre.

Alla fine, per via della loro storia d’amore, che inizia dalla tenera età del liceo, abbiamo optato per Phil e Claire. La prima più dura e severa, come suo padre, l’altro un romanticone e sognatore. Due opposti che si attraggono inevitabilmente.

3) Lily e Marshal in How I Met your mother

Impossibile non parlare di questa storia d’amore. Segue infatti tutta la sitcom dalla prima all’ultima puntata. Mentre seguiamo le avventure, o meglio disavventure, di Ted Mosby, (giovane Architetto alla ricerca del vero amore) si evolve la relazione del suo migliore amico Marshall, futuro avvocato, e la maestra di asilo Lily.

Conosciuti per la prima volta al college, in seguito ad un piccolo malinteso, nascerà una coppia stupenda, basata anche sulla famosa teorie delle olive che tutti conosciamo (se ad uno dei due piacciono le olive e all’altro no, allora è la persona giusta) ma che si è rivelata falsa, lasciandoci capire come la loro relazione non dipenda da niente, se non dal fatto che si amino tantissimo.

2) Ross e Rachel di Friends

Come non parlare della sitcom più polare da sempre? Friends, prodotta dal 1994 al 2004, narra la storia di un gruppo di sei amici, tutti abitanti di Manhattan, che si apre con la vicenda di Rachel Green, ragazza che, dopo essere scappata dall’altare, incontra la sua vecchia amica del liceo Monica, che la introdurrà alla sua cerchia di amicizie.

Da qui la ragazza inizierà a vivere con Monica e a lavorare presso la caffetteria Centra Perk, luogo di ritrovo dei ragazzi. All’interno della trama si svilupperà la storia complicata tra Ross Geller e Rachel, che a momenti alterni si ameranno, odieranno e ameranno ancora.

1) Jim e Pam in The Office

The office, un’altra sitcom diventata cult. Forse grazie anche ad uno dei personaggi protagonisti, Michael Scott, interpretato dall’esilarante Steve Carell, ma anche per via della bellissima storia d’amore tra la segretaria Pam e il giovane impiegato Jim.

The office ci porterà in un ufficio, come da titolo, in cui si vende carta. Questo però non è il classico luogo di lavoro, la risata infatti la fa da padrone, per via dell’irriverente capo di nome Michael Scott, che non sembra però in grado di dividere lo scherzo dalla professionalità, ma anche grazie ai continui scherzi trai due impiegati, Jim e Dwight.

Jim è un giovane ragazzo che non ama affatto il suo lavoro, nonostante ciò continua a lavorare sodo, ottenendo sempre ottimi risultati. L’unica motivazione che lo spinge ad andare avanti è senza dubbio la segretaria, Pam, ragazza anche lei insoddisfatta, che si ritrova a fare un lavoro che odia, sognando di diventare un’artista.

