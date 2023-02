La strana, ma molto intensa, relazione tra Mark Hamill e Carrie Fisher durante le riprese di “Star Wars”

Mark Hamill e Carrie Fisher, indimenticati interpreti di Luke e Leia, hanno avuto un rapporto piuttosto intenso mentre giravano Star Wars, alla fine degli anni ’70. Sicuramente erano attratti l’uno dall’altra e si sono scambiati anche un piccolo bacio, nonostante sullo schermo fossero fratello e sorella.

Ci fu un triangolo amoroso durante le riprese di Star Wars

Hamill, che ricorda sempre con affetto la Fisher (scomparsa nel 2016 per le complicanze di un attacco di cuore), ha dichiarato in una recente intervista che sul set c’era una specie di triangolo amoroso. Carrie Fisher e Harrison Ford avevano avuto una relazione durante le riprese del primo film della serie Star Wars, come ha rivelato la stessa attrice poco prima della morte, nel suo libro di memorie.

Una relazione in incognito: Carrie aveva 19 anni e Harrison 33 (ed era sposato). Mark Hamill, infatti, dice di non esserne stato a conoscenza.

“Sono contento di non averlo saputo all’epoca – ha dichiarato l’attore – perché probabilmente ne sarei rimasto impressionato. Quando poi l’ho scoperto, ho pensato che fosse divertente”

Mark Hamill e Carrie Fisher hanno avuto una piccola storia d’amore

Hamill e la Fisher, dunque, avevano una piccola storia d’amore in corso sul set del primo Star Wars. Sapevano che avere una relazione sarebbe stata una cattiva idea ma trovarono dei pretesti per un po’ di intimità.

“Ricordo di una volta – ha raccontato nell’intervista Mark – in cui stavamo parlando delle tecniche di bacio (sicuramente era coinvolto l’alcol). Io dissi: ‘Sono un gran baciatore’ Lei rispose: ‘Cosa vuoi dire?’. Subito dopo abbiamo iniziato a pomiciare come adolescenti”.

E davanti alla reazione sorpresa e un po’ turbata dell’intervistatore, Mark Hamill ha proseguito: