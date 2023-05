La Sirenetta: polemica per il tweet di Mena Massoud, attore di Aladdin

La Sirenetta continua a fare polemica e, in qualche modo, a far parlare di se. Stavolta nell’occhio del ciclone è entrato il tweet dell’attore Mena Massoud, noto ai più per essere stato Aladdin nel remake della Disney.

Scopriamo, nello specifico cosa è accaduto che ha acceso il fuoco della polemica.

Il tweet polemico su La Sirenetta, dell’attore

Prima di approdare sugli schermi il 24 maggio, La Sirenetta ha già fatto ruotare molto chiacchiericcio sulla sua uscita e sul progetto in generale.

A questo fervore si aggiunge un tweet dell’attore Mena Massoud.

In risposta ad una discussione relativa agli incassi del film, l’attore aveva pronosticato che il film con Halle Bailey non avrebbe sfondato il tetto del miliardo di dollari come il film di Guy Ritchie di cui è stato lui protagonista.

“Il nostro film era unico, perché il pubblico è tornato a vederlo più volte, ed è il solo motivo per cui siamo arrivati al miliardo” ha spiegato. “Scommetto che La Sirenetta non supererà il miliardo, ma senza dubbio avrà un sequel“.

Questo Tweet è stato accusato di “boicottagio” verso un prodotto Disney, da parte di una folta schiera di utenti, ma probabilmente non va escluso che possa perfino essere una mossa di marketing della stessa casa di Topolino, per far accendere nuova polemica e lanciare una sfida ai botteghini del nuovo film La Sirenetta.

Leggi anche Chi è Halle Bailey? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice de “La Sirenetta”

La polemica ha travolto l’attore di Aladdin

Ma, sostanzialmente – che sia una mossa pubblicitaria o meno – a pagarne le spese è stato lo stesso Mena Massoud, almeno sul piano social e mediatico.

L’attore è stato, dunque accusato di remare contro la pellicola ed è stato criticato da numerosi utenti, a tal punto che ha preferito disattivare completamente il suo profilo (su Instagram è ancora attivo, ma ha disattivato tutti i commenti) nonostante avesse spiegato che non aveva nulla contro il film.