La Regina Carlotta: arriva il primo trailer del prequel di Bridgerton

La Serie Tv Netflix Bridgerton è stata una delle più amate sulla piattaforma. Moltissimi i fan che aspettavano un nuovo ritorno dei personaggi e che sono stati finalmente accontentati. Tempo fa, infatti, Netflix aveva annunciato la produzione della serie ”La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton” ma non aveva svelato informazioni ulteriori, fino ad oggi.

Oggi Netflix e Shondaland hanno deciso di pubblicare il trailer del film insieme al poster. Si tratta di un prequel, come già sapevamo, dedicato all’ascesa della regina Carlotta al trono. La storia mostra come il grande amore tra la regina e Re Giorgio abbia comportato un grande cambiamento, storico e sociale. Ha infatti portato alla formazione dell’alta società inglese in cui troveremo poi i personaggi di Bridgerton. Un prequel che ci porta ancora più all’interno delle storie delle famiglie e della società che abbiamo già conosciuto con la serie orginale.

Si tratta di una miniserie che uscirà il 4 Maggio in esclusa su Netflix. Shonda Rhimes è la showrunner, produttrice esecutiva e sceneggiatrice, insieme a Tom Verica alla regia.

Il cast include molti personaggi che abbiamo già trovato in Bridgerton come: Golda Rosheuvel (regina Carlotta) Adjoa Andoh e Ruth Gemmel (Lady Violet Bridgerton). Ad interpretare la regina da giovane sarà India Amarteifio e il giovane Re Giorgio sarà invece interpretato da Corey Mylchreest (The Sandman). Tra i personaggi secondari vediamo star già noti per altri film e serie tv come Sam Clemmett, presente in Harry Potter e la maledizione dell’erede, e Richard Cunningham, in the witcher.

Insomma, delle premesse ottime per un prequel molto atteso dai fan di Bridgerton. Le prime foto, e il poster, sembrano mostrano una particolare attenzione per i dettagli e le ambientazioni (come era già stato per Bridgerton) e crea delle grandi aspettative. Non ci resta che aspettare per l’uscita della miniserie per vedere se effettivamente queste verranno, o meno, rispettate.

