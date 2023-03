Vietati i corsetti (e non solo) sul set di Bridgerton da Netflix: cosa è successo

Bridgerton, la famosissima serie tv in onda su Netflix, abbandonerà definitivamente i corsetti. Lo storico indumento femminile, è apparso nelle primissime scene della prima stagione della serie tv. Il provvedimento riguarderà anche tutte le produzioni BBC e ITV. Il motivo di questa scelta è chiaro a tutti, l’indumento potrebbe essere rischioso per la salute delle attrici.

Nella prima puntata della serie Bridgerton, ci viene mostrata la scena delle debuttanti che dovranno incontrare la regina Charlotte, con tanto di corsetti. L’immagine, è lo specchio dell’effettivo malessere che le attrici hanno dovuto sopportare durante le riprese della serie. Ci viene infatti mostrata Lady Featherington, interpretata da Polly Walker, mentre intima alla servitù di stringere il più possibile il corsetto di sua figlia Prudence, interpretata da Bessie Carter. Il gesto ovviamente ha provocato lo svenimento di Prudence, non riuscendo a respirare adeguatamente.

L’oggetto è anche il simbolo dei tanti disagi che le donne del passato hanno subito. Il corsetto infatti ha un impatto fisico sulla postura ma anche sulle abitudini. A causa della compressione del busto infatti non si riusciva a mangiare a sufficienza e le donne avrebbero anche dovuto imparare a respirare in un modo differente. Anche le attrici della serie hanno subito in parte alcuni di questi disagi. Secondo quanto riportato a The Sun da una fonte anonima, l’uso prolungato del corsetto ha creato disagi e dolore fisico alle attrici, tra cui problemi respiratori e lividi.

Questi i motivi che hanno spinto Netflix, BBC e ITV a bandire l’uso del corsetto. Le star di Bridgerton e i loro colleghi potranno ora indossare i propri indumenti intimi. L’attrice Ashley Simone che nella serie indossa i panni di Kate ha anche rilasciato alcune dichiarazioni a Glamour riguardo questo argomento: