La Marvel presenta il nuovo poster di Thunderbolts, ora intitolato New Avengers

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Marvel continua a sorprendere i fan con il suo universo cinematografico, presentando un nuovo poster ufficiale per il film Thunderbolts, che ha cambiato titolo in New Avengers. Questo avviene in occasione del secondo weekend di programmazione nelle sale americane. La locandina, pubblicata sui social, rende omaggio a un celebre poster di Avengers: Endgame, dimostrando l’attenzione della Marvel per i dettagli e il legame tra i vari film del franchise.

La nuova locandina di Thunderbolts

L’account ufficiale dei Marvel Studios ha recentemente condiviso un poster di Thunderbolts, ora intitolato The New Avengers. Questa locandina si ispira al famoso poster “Whatever it Takes” di Avengers: Endgame, sostituendo le ombre degli Eroi più Potenti della Terra con quelle dei Thunderbolts. Questo richiamo visivo non è solo un omaggio, ma anche un modo per collegare i due film, creando un senso di continuità all’interno del vasto universo Marvel.

L’artista Eileen Steinbach, già nota per il suo lavoro su Avengers: Endgame, ha realizzato questo nuovo poster. La Marvel ha commissionato a Steinbach entrambi i lavori, evidenziando la sua capacità di catturare l’essenza dei personaggi e delle storie. “Non avete idea di quanto sia emozionata di poter finalmente condividere questo poster ufficiale di Thunderbolts… cioè, The New Avengers,” ha dichiarato l’artista sui social. La sua gioia è palpabile, e il suo entusiasmo per il progetto è contagioso.

Il cast e le aspettative per Avengers: Doomsday

In attesa dell’uscita di Thunderbolts, i fan possono già iniziare a prepararsi per il prossimo grande evento dell’universo Marvel: Avengers: Doomsday. Questo film crossover, diretto dai Fratelli Russo, vedrà il ritorno di praticamente tutti i New Avengers. La pellicola è attesa nei cinema di tutto il mondo a partire dall’1 maggio 2026, e le aspettative sono alte.

Il cast di Avengers: Doomsday promette di essere ricco di volti noti, con molti dei personaggi che hanno già conquistato il pubblico in precedenti film. La Marvel ha dimostrato di saper gestire le trame complesse e i crossover tra i vari film, e questo nuovo capitolo non sembra essere da meno. I fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la storia e quali nuove sfide affronteranno i loro eroi preferiti.

La rilevanza di Thunderbolts nel contesto Marvel

Thunderbolts, ora New Avengers, rappresenta un importante tassello nel mosaico dell’universo Marvel. Con il suo mix di personaggi, alcuni dei quali sono stati presentati in precedenti film, il film offre l’opportunità di esplorare nuove dinamiche e relazioni tra i protagonisti. Questo approccio permette di approfondire le storie individuali e collettive, arricchendo l’esperienza del pubblico.

La Marvel ha sempre saputo come mantenere alta l’attenzione dei fan, e con l’introduzione di nuovi elementi narrativi e visivi, il franchise continua a evolversi. La scelta di un titolo come New Avengers non è casuale; suggerisce un cambiamento e una crescita, elementi fondamentali per il successo di una saga che ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

In attesa di ulteriori dettagli e sviluppi, i fan possono godere del nuovo poster e prepararsi per un viaggio emozionante nel mondo dei supereroi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!