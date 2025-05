Paola Cortellesi conquista il mercato cinese con ‘C’è ancora domani’: oltre un milione di spettatori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “C’è ancora domani”, opera prima alla regia di Paola Cortellesi, ha debuttato in Cina l’8 marzo 2025, giorno della Festa Internazionale della Donna. La pellicola ha già superato un milione di spettatori, un risultato che la colloca tra i film italiani più visti nel Paese, accanto a titoli come “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, uscito nel 2018. Questo successo rappresenta un traguardo significativo, considerando le sfide che i film europei affrontano nel mercato cinematografico cinese.

Un successo senza precedenti in Cina

Dopo l’Italia, la Cina si è rivelata il mercato con il maggior numero di spettatori per “C’è ancora domani”, rendendolo il quarto film italiano più visto di sempre nel Paese. Alessandro Caccamo, responsabile delle vendite internazionali di Vision, ha evidenziato l’importanza di questo risultato, sottolineando che solitamente solo i film cinesi o americani raggiungono simili traguardi, mentre le produzioni europee tendono a ottenere risultati più modesti. La pellicola ha ricevuto un forte sostegno dal regista Jia Zhangke, figura di spicco del cinema cinese, che ha scelto di distribuire il film attraverso la sua nuova casa di distribuzione.

La campagna di marketing per l’uscita del film è stata particolarmente incisiva, centrata sulla lotta contro la violenza sulle donne. Laura Mirabella, direttore marketing e comunicazione di Vision, ha spiegato che il film ha colpito profondamente il pubblico cinese, evidenziando come il tema della questione femminile sia molto sentito nel Paese. La Cina ha anche richiesto un poster diverso per il lancio, focalizzato sul messaggio contro la violenza di genere, con un’immagine simbolica di Paola Cortellesi.

Riconoscimenti e distribuzione internazionale

“C’è ancora domani” si distingue come il più grande successo internazionale di Vision, avendo raggiunto 126 Paesi in tutto il mondo e partecipato a numerosi festival cinematografici, ottenendo premi e riconoscimenti in diverse nazioni. La pellicola ha trovato spazio anche in Africa, con proiezioni nel regno di eSwatini, dimostrando una portata globale che va oltre le aspettative iniziali.

In Inghilterra, il film ha incassato 350.000 sterline grazie a un accordo con Vue Cinemas, un risultato notevole per una produzione non in lingua inglese. Caccamo ha sottolineato che “C’è ancora domani” è stato il primo film straniero distribuito direttamente da Vue nel Regno Unito, coinvolgendo sale di diverse tipologie. La campagna di lancio ha giocato su slogan come “Meglio di Barbie”, evidenziando il successo del film anche rispetto a blockbuster di grande richiamo.

Risultati in Europa e oltre

Il film ha ottenuto un ottimo riscontro anche in Francia, dove ha incassato oltre 4 milioni di euro, diventando il film italiano più visto nel Paese negli ultimi dieci anni. Anche in Danimarca, con una popolazione di soli 5 milioni di abitanti, ha superato i 50.000 spettatori nei primi dieci giorni, un risultato significativo. In Polonia, il film ha superato i 100.000 spettatori, un dato positivo per una produzione italiana.

L’uscita negli Stati Uniti, avvenuta il 7 marzo, rappresenta un traguardo importante, considerando le difficoltà che i film stranieri incontrano nel mercato americano. Mirabella ha evidenziato l’importanza di un approccio sinergico tra marketing e vendite internazionali, fondamentale per massimizzare l’impatto del film nei vari mercati.

Prospettive future e nuovi progetti

Il successo di “C’è ancora domani” ha aperto la strada a nuove opportunità per il cinema italiano all’estero. Vision sta già lavorando su altri progetti, tra cui “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, che ha già ottenuto vendite in oltre 60 Paesi e sta attirando l’attenzione anche in Cina. La prossima settimana, Vision parteciperà al mercato di Cannes con dodici nuovi titoli e due annunci, continuando a promuovere il cinema italiano nel panorama internazionale.

