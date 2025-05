M3GAN 2 e Soulmate: il futuro del franchise horror di Universal Pictures

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Universal Pictures e Blumhouse hanno recentemente svelato il primo teaser trailer di M3GAN 2, il sequel molto atteso della saga che ha catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, il franchise non si limita solo a questo sequel, ma si espanderà ulteriormente con l’arrivo dello spin-off intitolato Soulmate. Questo nuovo progetto promette di portare una ventata di novità nel genere horror, combinando elementi di thriller e tecnologia.

L’uscita di Soulmate: una data da segnare

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, Universal Pictures ha programmato l’uscita di Soulmate per il 9 gennaio 2026. Questo periodo dell’anno è tradizionalmente considerato una fase di transizione per gli studi cinematografici, collocandosi tra la frenesia dei blockbuster natalizi e l’inizio della stagione primaverile. Tuttavia, il gennaio 2026 si preannuncia ricco di appuntamenti cinematografici di grande interesse. Tra i titoli in arrivo ci sono 28 Anni Dopo: Parte 2 – Il Tempio di Ossa, previsto per il 16 gennaio, il thriller fantascientifico Mercy con Chris Pratt, in uscita il 23 gennaio, e il ritorno all’horror di Sam Raimi con Send Help, fissato per il 30 gennaio. Questi film potrebbero attrarre un pubblico variegato, rendendo il mese di gennaio un periodo affascinante per gli amanti del cinema.

Soulmate: un thriller erotico moderno

Annunciato nel giugno 2024, Soulmate si presenta come una rivisitazione contemporanea dei thriller erotici degli anni ’90, promettendo di essere “significativamente più audace di M3GAN“. La trama ruota attorno a un uomo, interpretato da David Rysdahl, noto per il suo ruolo in Fargo, che si trova a dover affrontare la perdita della moglie. Per superare il dolore, decide di acquistare un androide dotato di intelligenza artificiale, con l’intento di creare una compagna che possa aiutarlo nel suo processo di guarigione. Tuttavia, nel tentativo di rendere l’androide veramente senziente, l’uomo trasforma involontariamente un innocuo robot dell’amore in un’anima gemella mortale. Questa sinossi ufficiale suggerisce un mix di tensione e colpi di scena, che potrebbe catturare l’attenzione degli spettatori.

Il cast e la produzione di Soulmate

La protagonista di Soulmate sarà Lily Sullivan, che interpreterà l’androide centrale della storia. Il cast si arricchisce con la presenza di Claudia Doumit, nota per il suo ruolo di Victoria Neuman nella serie The Boys. La direzione del film è affidata a Kate Dolan, che ha scritto la sceneggiatura basandosi su una bozza originale di Rafael Jordan, la quale trae ispirazione da una storia concepita da James Wan, Ingrid Bisu e Rafael Jordan. Questo team creativo promette di portare sul grande schermo una narrazione avvincente e innovativa, in grado di attrarre sia i fan del franchise di M3GAN che nuovi spettatori.

Con l’arrivo di M3GAN 2 e Soulmate, Universal Pictures e Blumhouse dimostrano di voler continuare a esplorare il genere horror con nuove prospettive e storie coinvolgenti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

