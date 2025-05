Peacemaker 2: il trailer svela un possibile legame con il Multiverso DC

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo trailer di Peacemaker 2, rilasciato da DC e HBO, ha catturato l’attenzione dei fan, rivelando dettagli intriganti che potrebbero confermare una teoria popolare riguardante il Multiverso del DC Extended Universe . La scena finale del filmato promozionale ha suscitato molte domande e speculazioni, suggerendo che la trama della nuova stagione potrebbe esplorare un passaggio significativo verso il DC Universe .

Un incontro sorprendente nel trailer

Alla conclusione del trailer, il protagonista Christopher Smith, interpretato da John Cena, entra in una stanza e si trova faccia a faccia con una versione alternativa di Peacemaker. Questo personaggio, vestito con un costume differente, punta una pistola alla testa di Smith e gli chiede: “Chi diavolo sei?”. Questo scambio di battute ha immediatamente acceso i riflettori su una possibile connessione tra le diverse incarnazioni del personaggio e il concetto di varianti all’interno del Multiverso.

L’idea di varianti di personaggi è un tema ricorrente nei racconti di supereroi, e il fatto che Peacemaker possa avere una controparte in un’altra dimensione potrebbe aprire la strada a scenari narrativi affascinanti. I fan si chiedono se la nuova stagione possa effettivamente esplorare il passaggio dal DCEU al DCU, utilizzando il Multiverso come strumento narrativo per giustificare le differenze tra i due universi.

Ritorno di personaggi chiave

Un altro aspetto interessante del trailer è il ritorno di Robert Patrick nei panni di Augee Smith, nonostante il suo personaggio fosse stato ucciso nel finale della prima stagione. Questo potrebbe suggerire che il Multiverso DC gioca un ruolo cruciale nella trama di Peacemaker 2, permettendo ai personaggi di esistere in forme diverse o di tornare in modi inaspettati.

La prima stagione di Peacemaker si era conclusa con un cameo della Justice League del DCEU, un gruppo di supereroi che, come noto, non esiste nel nuovo DCU. Questo elemento ha portato i fan a speculare che James Gunn, il creatore della serie, possa avere in mente una sottotrama che colleghi Peacemaker e i suoi alleati a una nuova realtà, sfruttando le potenzialità narrative offerte dal Multiverso.

Data di uscita e aspettative

Peacemaker 2 è atteso negli Stati Uniti per il 21 agosto su Max, poco dopo l’uscita al cinema di Superman, diretto da James Gunn, prevista per il 10 luglio. I fan sono in attesa di ulteriori dettagli e indizi che possano chiarire come la serie si collegherà al nuovo DCU e quali sorprese riserverà il Multiverso.

Con l’uscita imminente, l’interesse per Peacemaker 2 cresce, e il trailer ha sicuramente posto le basi per una stagione ricca di colpi di scena e sviluppi inaspettati. La combinazione di umorismo, azione e ora anche di elementi multiversali promette di rendere questa nuova avventura ancora più avvincente per gli appassionati del genere.

