La famiglia Addams 2: un teaser svela la data d’uscita

Il film d’animazione “La famiglia Addams 2” sequel del primo film, debutterà nei cinema a poco più di due anni di distanza, scegliendo come giorno d’uscita una data storica.

Ufficiale la data d’uscita

Dopo l’annuncio del cast di voci, per la versione originale, composto da Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Bette Midler e Snoop Dogg per “La famiglia Addams 2”, un breve teaser svela che il film uscirà ad Halloween del 2021, precisamente l’8 ottobre. La rivista The Hollywood Reporter ha di recente anche riportato la notizia di due aggiunte al cast: Bill Hader e Javon Walton, che doppieranno rispettivamente il nuovo personaggio di Cyrus e il più giovane fratello degli Addams, Pugsley. Walton sostituirà così la star di “Stranger Things” e “It”, Finn Wolfhard, che prestata la voce a Pugsley nel primo film 2019.

A dirigere il sequel torna il regista Greg Tiernan. “Il successo del film d’animazione dello scorso anno è stata la prova dell’eredità duratura della famiglia Addams e della sua capacità di incarnare metaforicamente i valori della cultura popolare. Questo sequel sarà altrettanto divertente e siamo entusiasti di accogliere anche Bill Hader e Javon Walton. Aggiungendo così due grandi attori a un cast già ricco di star”, ha dichiarato il regista Tiernan. “La famiglia Addams 2” ha come produttori esecutivi Jonathan Glickman, Cassidy Lange e Andrew Mittman, mente Laura Brousseau e Kevin Pavlovic parteciperanno in veste di co-registi insieme a Tiernan.

Hader ha recentemente preso parte a “It – Capitolo 2” sequel del film horror del 2017, It, mentre Walton ha debuttato come attore nel ruolo di Ashtray nella serie tv “Euphoria” della HBO, e tornerà nei panni del personaggio per la seconda stagione.

Giorgia Terranova