Nina Žižić rappresenta il Montenegro all’Eurovision 2025 con un messaggio di forza e rinascita

Nina Žižić, una delle voci più riconoscibili del Montenegro, si prepara a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2025. Con il suo brano “Dobrodošli“, l’artista intende trasmettere un messaggio di resilienza e potere femminile, pronto a conquistare il pubblico di Basilea. La sua partecipazione segna un ritorno significativo dopo oltre un decennio dalla sua prima apparizione all’Eurovision, un evento che ha segnato la sua carriera.

Chi è Nina Žižić

Nata nel 1985 a Nikšić, Nina Žižić è un’artista poliedrica che ha saputo farsi strada nel panorama musicale montenegrino. La sua carriera inizia nel 2004 con la band Negre, con la quale partecipa alla selezione nazionale per l’Eurovision, Europesma, raggiungendo il terzo posto con il brano “K’o nijedna druga“. Dopo la sua uscita dal gruppo nel 2006, Nina intraprende un percorso da solista, pubblicando diversi singoli che mettono in risalto il suo timbro vocale potente e la sua presenza scenica.

Nel 2013, Nina fa il suo debutto all’Eurovision come ospite vocale del rapper Who See, esibendosi con il brano “Igranka“. Questa performance, caratterizzata da un mix di dubstep e pop, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan della competizione. Da allora, Nina ha continuato a esibirsi e collaborare con vari artisti, consolidando la sua immagine di artista versatile, capace di muoversi tra generi musicali diversi, dal pop all’elettronica.

Il ritorno di Nina Žižić all’Eurovision Song Contest 2025

Dopo dodici anni, Nina Žižić torna all’Eurovision come protagonista con il suo nuovo brano “Dobrodošli“. Questa ballata intensa e sofisticata racconta la storia di una donna che affronta sfide personali, tra cui difficoltà familiari e malattie, per rinascere più forte di prima. La canzone alterna momenti di grande introspezione a esplosioni vocali, evidenziando la maturità artistica che Nina ha raggiunto nel corso degli anni.

La performance di Nina è programmata per la seconda semifinale dell’Eurovision, che si terrà giovedì 15 maggio 2025. L’artista punta a conquistare uno dei posti disponibili per la finale di sabato 17 maggio. Con “Dobrodošli“, Nina desidera non solo rappresentare il suo Paese, ma anche comunicare un messaggio di speranza e resilienza che possa risuonare con il pubblico internazionale.

Traduzione del brano “Dobrodošli“

Il testo di “Dobrodošli” è un viaggio emotivo che invita l’ascoltatore a riflettere sulla forza interiore e sulla capacità di affrontare le avversità. Ecco una traduzione del brano:

“Svegliati, notte colpevole

Si strofina gli occhi stanchi senza vergogna

Verrà o sognerà

L’alba di settembre, l’alba dell’alba?

Dove sono tutti adesso? Sono oltre il confine

Stanno intrecciando una corona di fiori

Sorridi, sopporta tutto, passerà

Sopporta tutto, passerà, sorridi

Passerà, sorriderà, sopporterà tutto

Scomparirà, si stopperà. E quando avverrà?

Benvenuto tra me, tu

A un’opera teatrale sull’amore

Come stai? Stai bene?

Dove sono tutti adesso?

Puro davanti a Dio?

Come se fossero muti

Rimangono senza parole

Quelli che sono qui nel male e nella felicità

I loro volti sono rossi

Ricoperti di tristezza, e di chi è la colpa?

Sorridi, sopporta tutto, passerà

Sopporta tutto, passerà, sorridi

Passerà, sorriderà, sopporterà tutto

Scomparirà, si stopperà. E quando avverrà?

Benvenuto tra me, tu

All’hotel delle mie debolezze

Benvenuti a tutti

A un’opera teatrale sull’amore.”

Con questo brano, Nina Žižić si prepara a lasciare un’impronta significativa all’Eurovision 2025, portando con sé la forza e la determinazione di una generazione che cerca di farsi sentire.

