Jude Law nei panni di Capitan Uncino in “Peter Pan”

Secondo quanto riportato da Variety, Jude Law è in trattativa per interpretare uno dei villain più simpatici di sempre, Capitan Uncino nel nuovo live action dedicato a Peter Pan.

Jude Law nel live action “Peter Pan & Wendy”

Ancora live action per la Disney che, ghiotta dei risultati al botteghino, non vuole rinunciare al successo sicuro e decide di riproporre il classico Disney del 1953, tratto dal romanzo di James Matthew Barrie.

Sebbene il progetto sia ancora in fase embrionale, sappiamo già che il regista che si occuperà del film sarà David Lowery, noto per aver diretto Robert Redford in “Old Man & the Gun” (2018), mentre la sceneggiatura sarà affidata allo stesso Lowey in collaborazione con Toby Halbrooks.

Jude Law è in trattative per interpretare il ruolo di Capitan Uncino, l’arci nemico del bambino mai cresciuto dell’Isola che non C’è.

La pellicola, il cui titolo sarà “Peter Pan & Wendy“, è la conferma che il classico dedicato all’eterno bambino è uno degli adattamenti più apprezzati dal cinema, basti pensare a “Hook” di Steven Spielberg, dove si fronteggiavano il compianto Robin Williams, nei panni di uno smemorato Peter Pan, e un bravissimo Dustin Hoffman in quelli del malvagio Capitan Uncino, mentre la splendida Julia Roberts era un’intraprendente Trilly.

Se l’accordo si dovesse concludere, Jude Law seguirà dunque le orme di Dustin Hoffman, Jason Isaacs (“Peter Pan” di P. J. Hogan, 2003) e, più recentemente, Garrett Hedlund (“Pan – Viaggio sull’isola che non c’è” di Joe Wright, 2015) come attori che hanno interpretato l’iconico antagonista pirata nei precedenti adattamenti della storia.

Di nuovo al cinema

“Peter Pan & Wendy” non uscirà solamente sulla piattaforma Disney+ come stabilito inizialmente, ma arriverà nei cinema.

Fanno parte del progetto anche Ever Anderson, figlia di Milla Jovovich, nel ruolo di Wendy, e Alexander Molony in quello di Peter Pan. Non è stata ancora scelta l’attrice che interpreterà Campanellino.

Tra le ultime fatiche di Jude Law ricordiamo “The New Pope” della HBO e “Rhythm Section” di Paramount. Law è anche pronto a riprendere il ruolo di Silente nella prossima avventura di “Animali fantastici e dove trovarli”.

08/07/2020