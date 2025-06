Scopri le novità della settimana su RaiPlay: film imperdibili e documentari emozionanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

RaiPlay continua a sorprendere i suoi abbonati con un catalogo in costante aggiornamento. Ogni settimana, la piattaforma offre una selezione di film e documentari che spaziano da opere iconiche a produzioni recenti, garantendo un’ampia scelta per gli amanti del cinema. Questa settimana, vi presentiamo tre titoli che meritano di essere visti, ognuno con una storia unica e coinvolgente.

Habemus papam: una commedia drammatica di Nanni Moretti

Uno dei film più interessanti del regista Nanni Moretti è senza dubbio “Habemus Papam“. Questa pellicola, che ha riscosso un notevole successo, racconta la storia di un cardinale che, dopo essere stato eletto papa, viene sopraffatto da un attacco di panico. La situazione si complica ulteriormente quando il nuovo pontefice si rende conto di non essere pronto per il ruolo che gli è stato assegnato. In un contesto di grande pressione e aspettative, il cardinale decide di confidarsi con uno psicologo, il quale viene incaricato di aiutarlo a superare le sue paure e a non rinunciare alla carica. La narrazione si sviluppa attraverso momenti di comicità e riflessione, offrendo uno sguardo originale sulla figura del papa e sulle sfide che deve affrontare. La pellicola invita a una profonda introspezione, rendendo il pubblico partecipe delle emozioni del protagonista.

Orizzonti di gloria: un classico di Stanley Kubrick

“Orizzonti di gloria“, realizzato nel 1957 da Stanley Kubrick, è un film che ha segnato la storia del cinema. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film affronta il tema dell’ammutinamento di alcuni soldati che si rifiutano di eseguire un attacco suicida ordinato dai loro superiori. La trama si concentra sul colonnello Dax, interpretato da Kirk Douglas, che cerca di salvare i suoi uomini da un destino certo. La pellicola è nota per la sua critica alla guerra e all’assurdità degli ordini militari, presentando una narrazione intensa e coinvolgente. Kubrick utilizza una regia innovativa e una fotografia straordinaria per trasmettere la brutalità del conflitto e le conseguenze delle decisioni prese dai comandanti. “Orizzonti di gloria” rimane un’opera fondamentale, capace di far riflettere su temi universali come la giustizia e il sacrificio.

Flee: un documentario animato che tocca il cuore

“Flee” è un documentario unico nel suo genere, realizzato in forma di film d’animazione. Racconta la storia di un accademico danese di successo, il quale decide di ripercorrere le tappe della sua vita prima di iniziare una nuova avventura con il suo fidanzato Kasper. La narrazione si snoda attraverso i ricordi del protagonista, che racconta la sua fuga dall’Afghanistan insieme alla sua famiglia e le difficoltà legate alla sua omosessualità, tenuta nascosta per anni. La scelta di utilizzare l’animazione per raccontare una storia così profonda e personale offre una nuova prospettiva su temi complessi come l’identità, l’amore e il trauma. “Flee” ha ricevuto numerosi riconoscimenti e ha colpito il pubblico per la sua capacità di affrontare argomenti delicati con sensibilità e autenticità.

RaiPlay continua a essere una fonte preziosa di contenuti di qualità, con titoli che spaziano da opere di grande impatto a storie intime e toccanti. Con l’arrivo di nuove produzioni, gli spettatori possono aspettarsi un’esperienza di visione sempre più ricca e variegata.

