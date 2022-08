Secondo quanto riportato da Deadline, l’atteso sequel “Beverly Hills Cop: Axel Foley” di Netflix vedrà la partecipazione nel cast di Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt. La produzione del sequel è attualmente in corso sotto la regia di Mark Molloy.

Beverly Hills Cop: Axel Foley: nel cast anche Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige

Eddie Murphy torna a vestire i panni di Axel Foley e produrrà insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films. Will Beall ha scritto la sceneggiatura.

Il franchise, che dalla Paramount è sbarcato su Netflix nell’inverno del 2019, segue le avventure del poliziotto di Detroit, Alex Foley, apparso per la prima volta nel grande successo del 1984, impegnato a risolvere a Beverly Hills l’omicidio di un amico. Il film, che portò Eddie Murphy al successo, ha avuto due sequel, nel 1987 e nel 1994.

“Beverly Hills Cop: Axel Foley” vide luce pochi mesi dopo l’uscita di Murphy dal Saturday Night Live con cui l’attore era divenuto popolare, ma fu proprio questo ruolo a renderlo una star internazionale. Successivamente Eddie Murphy è diventato uno degli attori di punta delle commedie americane.

Questo quarto lavoro dedicato al personaggio iconico fu paventato per la prima volta negli anni ’90, ma non vide luce.

Gli ultimi lavori di Gordon-Levitt e Paige

Tra gli ultimi lavori di Joseph Gordon-Levitt ricordiamo il film d’azione di Netflix “Project Power” e il candidato all’Oscar “Il processo ai Chicago 7“. Nell’ultimo anno, Gordon-Levitt è stato impegnato sia per la tv che per il cinema, ha infatti lavorato per la serie Showtime “Super Pumped”, in cui ha interpretato il fondatore di Uber Travis Kalanick; ha recitato per il drammatico “Providence” accanto a Lily James e lo vedremo inoltre nei panni di Jiminy Cricket in “Pinocchio” della Disney.

Dopo il suo ruolo da protagonista nel film “Zola”, la Paige ha lavorato nel film di Lena Dunham “Sharp Stick”, presentato in anteprima al Sundance Film Festival, e “Mack & Rita”.

Roberta Rosella

30/08/2022