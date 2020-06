Jojo Siwa star di “Bounce” prodotto da Will Smith

La famosa YouTuber Jojo Siwa sarà protagonista del film della Paramount Pictures “Bounce“.

Jojo Siwa: il primo progetto cinematografico importante

É una delle YouTuber più seguite dai ragazzini americani, ma è anche una ballerina, cantante e attrice. A soli diciassette anni, Jojo Siwa ha un successo strepitoso tanto da far decidere alla Paramount Pictures di assumerla come protagonista di “Bounce”, adattamento cinematografico dell’omonimo libro, dopo aver vinto i diritti del romanzo contesi da altre produzioni. Will Smith e James Lassiter produrranno il film con la loro Overbrook Entertainment, insieme a Caleeb Pinkett, fratello di Jada Pinkett Smith.

La sceneggiatura sarà curata da Josann McGibbon, mentre ancora non è stato scelto il regista.

La McGibbon ha lavorato soprattutto per la TV: tra i suoi lavori figurano titoli come “The Starter Wife”, “Desperate Housewives” e, più recentemente, “The Descendants”. Attualmente sta anche scrivendo un nuovo film romantico per Netflix.

La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Megan Shull, ha come protagonista un’adolescente che, alla vigilia di Natale, vorrebbe scambiare la propria famiglia con una nuova. Il suo desiderio viene esaudito, ma ritorcendosi contro di lei: la protagonista sarà infatti costretta a “rimbalzare” nell’esistenza di altre ragazze e vivere ripetutamente il giorno di Natale. Questa esperienza le insegnerà il potere dell’amore e il valore della famiglia.

L’ascesa di Jojo Siwa

Oltre che come YouTuber, Jojo Siwa è conosciuta per aver partecipato insieme a sua madre, Jessalynn Siwa, insegnante di danza professionale, a due stagioni di “Dance Moms”.

Attualmente ha 11,4 milioni di abbonati YouTube. Per quel che concerne la carriera cinematografica è stata una delle voci di “Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre“, film d’animazione del 2019 diretto da Thurop Van Orman e John Rice.

Una delle caratteristiche del look di Jojo Siwa è quella di indossare grandi e colorati fiocchi tra i capelli, tanto che nel 2016 è stata lanciata una sua linea personale di fiocchi e cerchietti in vendita in tutti i negozi di Claire.

25/06/2020