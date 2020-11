Jennifer Lopez entusiasta per la nuova serie Netflix “Selena” con Christian Serratos

Jennifer Lopez ha dichiarato di non vedere l’ora di poter guardare la nuova serie Netflix “Selena”, che uscirà in streaming il 4 dicembre 2020, che avrà come protagonista Christian Serratos.

“Selena” presto su Netflix

“Selena: The Series” di Hiromi Kamata è una serie televisiva in streaming biografica americana che uscirà prossimamente su Netflix.

Racconta la storia dell’ascesa alla fama della cantante Tejano Selena e dei sacrifici che lei e la sua famiglia devono fare lungo la strada.

La serie si è ispirata anche al noto film “Selena” con Jennifer Lopez.

Selena è stato il primo grande ruolo di Lopez.

L’attrice aveva lavorato in altri film, ma questo fu il suo primo ruolo da protagonista.

L’interpretazione di Selena Quintanilla ha fatto salire alle stelle la carriera musicale di Jennifer Lopez, facendola diventare la star che è oggi.

Selena aveva solo 23 anni quando fu assassinata da Yolanda Saldívar, manager di una delle boutique della cantante in Texas.

La cantante aveva appena vinto un Grammy e stava registrando il suo primo album in lingua inglese.

Jennifer Lopez e le sue dichiarazioni

Durante un’intervista è stato chiesto a Jennifer Lopez, nota interprete di Selena Quintanilla nel film “Selena” cosa ne pensasse della nuova serie che debutterà presto su Netflix.

Secondo quanto riportato da Showbiz CheatSheet, l’attrice e cantante ha dichiarato:

“Giocare a Selena è stato una sorta di punto di riferimento nella mia carriera ed ero così eccitata quando ho visto il trailer della nuova serie di Netflix”.

Jennifer Lopez ha continuato dicendo che questo è un ottimo modo per la nuova generazione di conoscere Selena.

“Amo Selena. E’ una parte importante della mia vita e della mia carriera”, ha detto. “E non vedo l’ora di vederla”.

La differenza principale tra il film del 1997 e questo nuovo progetto Netflix è che si tratta di una serie.

La protagonista della serie sarà Christian Serratos di “The Walking Dead“, che interpreterà il ruolo di Selena.

Serratos ha dichiarato di essere onorata di poter rappresentare un grande personaggio come Selena.

L’attrice ha affermato: ” Ogni volta che parlavo di Selena, mostravo l’incredibile video video Que Creias. Ho dovuto eseguire quella canzone nella serie, ero così nervosa ma allo stesso tempo così eccitata! Non volevo parlare con nessuno perché quello per me era il mio momento speciale con lei. È stato davvero incredibile!”.

La serie uscirà su Netflix il 4 dicembre 2020.

Erika Zagari

25/11/2020