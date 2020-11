Tales of the Walking Dead: il nuovo spin-off

AMC ha annunciato la nuova serie spin-off “Tales of the Walking Dead”.

“The Walking Dead” e il nuovo spin-off

AMC ha di recente annunciato che” The Walking Dead ” giungerà a conclusione nel 2022, con i 24 episodi dell’undicesima stagione. Mancano all’appello ancora il finale della decima, e dieci episodi bonus della stagione 6, che arriveranno nel 2021.

Insieme alla notizia della fine della storica serie, è stato rivelato che ci saranno due nuovi spin-off, uno su Carol e Daryl e l’altro intitolato “Tales of the Walking Dead”.

“Tales Of The Walking Dead” è una serie antologica episodica, questo significa che racconterà storie che si concluderanno nell’arco di un singolo episodio o di archi narrativi.

Le vicende portate sullo schermo getteranno luce sui progressi dei personaggi o su nuove avventure slegate dalle altre serie del franchise.

Lo spin-off sarà composto da 20 episodi, prodotto da Matthew Negrete e dal responsabile dei contenuti del TWD Scott Gimple.

I personaggi che ci saranno nello spin-off

I protagonisti che troveremo nella serie saranno personaggi inediti o già conosciuti appartenenti all’universo di “The Walking Dead”.

Secondo quanto dichiarato da Comicbook, Negrete ha affermato:

“Al momento, il piano è quello di creare l’ultima stagione. Ma ovviamente, se i piani della AMC dovessero cambiare, io sarei molto felice di poter scrivere questi personaggi per molto più tempo. Se questo non dovesse accadere, penso che il pubblico rimarrà soddisfatto lo stesso”.

Sulla possibilità che nelle stagioni future di “Tales Of The Walking Dead” ritroveremo dei personaggi di “The Walking Dead”,Negrete ha aggiunto:

“C’è la possibilità che questi personaggi appaiano nello spin-off. Probabilmente ci sarà uno sguardo nel loro passato, nel loro presente o nel loro futuro. Ma tutto questo ancora non è sicuro”.

Negrete, durante un’intervista, ha rivelato qualche notizia sul finale delle due stagioni affermando:

“Stiamo davvero guardando con occhi diversi queste due stagioni cercando di creare due nuovi capitoli molto diversi e speriamo vengano apprezzate da tutti. Abbiamo un’idea abbastanza chiara su come finirà la serie. Finirà tutto in un grande momento culminante, ma non posso dire nulla, sarà una cosa grossa”.

Erika Zagari

6/11/2020