Jennifer Aniston e il suo prossimo lavoro

Jennifer Aniston ha recentemente parlato di un nuovo lavoro, oltre quello di attrice. Ecco cosa ha in programma l’ex star di “Friends”.

Jennifer Aniston un’attrice riuscita

Jennifer Aniston ha una lunga carriera alle spalle, iniziata nel 1988, quando fece la sua prima apparizione nel film “Mac and Me”, in cui ha interpretato il ruolo di una ballerina in un McDonald’s. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto in un episodio del 1990 della serie “Molloy”.

Dopo una serie di pellicole e programmi tv più o meno importanti, ha raggiunto al notorietà con il ruolo di Rachel Green in “Friends” nel 1994. Lo show è durato ben 10 anni e lei è rimasta nel cast fino alla fine nel 2004.

Specializzata in commedie romantiche come “Io & Marley“, la Aniston ha anche nel curriculum una carriera come produttrice (per es: “Management – Un amore in fuga”) e regista (il cortometraggio “Room 10”, 2006).

L’ultimp film a cui ha partecipato Jennifer Aniston è “Murder Mystery” (2019) dove ha duettato con Adam Sandler.

Il nuovo lavoro di Jennifer Aniston

È stato recentemente annunciato che Aniston sarà il direttore creativo di Vital Proteins. Secondo quanto riferito, l’attrice usa il prodotto dal 2016, convinta che i peptidi di collagene dell’azienda siano un prodotto molto valido.

“Il collagene è la colla che tiene insieme tutto”, ha detto Aniston in una dichiarazione. “Sono sempre stata un sostenitrice del nutrimento del tuo benessere dall’interno, motivo per cui ho iniziato a utilizzare le proteine ​​così tanti anni fa. Ora avere l’opportunità di far parte del marchio in un modo più ampio, come chief creative officer, è molto eccitante per me”.

“Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a Jen e al suo prezioso punto di vista nel team Vital”, ha affermato Kurt Seidensticker, fondatore e CEO di Vital Proteins, in una dichiarazione.

“Abbiamo visto tutti Jen vivere una vita che privilegia il benessere dall’interno verso l’esterno, cosa che attribuisce in parte alla sua fede nelle proteine ​​vitali, rendendo questa partnership così unica e, cosa più importante, autentica”, ha continuato. “Stiamo collaborando per ispirare il mondo a vivere una vita sana e più vivace”.

La routine del benessere

Jennifer Aniston prende sul serio la sua salute. Segue una rigorosa routine di benessere in modo da poter rimanere in perfetta forma. Una delle sue pratiche di benessere è il digiuno intermittente. Durante un’intervista a Radio Times, ha afferma di seguire la versione 16:8 del digiuno intermittente. Mangia i pasti entro un periodo di otto ore e poi digiuna per le successive 16 ore.

Aniston cerca anche di seguire una dieta equilibrata. Presta molta attenzione ai tipi di grassi che consuma. L’allenatore della star, Leyon Azubuike, cerca di aiutarla a rimanere in pista. “Adoro gli avocado, l’olio di cocco, il salmone, l’olio di pesce: tutto ciò che è una buona forma di grasso è fantastico”, ha confessato a Women’s Health.

18/11/2020