Debutto della serie turca “Forbidden Fruit” su Canale 5: un viaggio tra Istanbul e la Toscana

La serie turca “Forbidden Fruit”, conosciuta con il titolo originale “Yasak Elma”, fa il suo esordio su Canale 5 il 30 giugno 2025, alle 14:10. Questa nuova produzione si propone di catturare l’attenzione del pubblico con una trama avvincente che ruota attorno alle vite di due sorelle, Yıldız e Zeynep, immerse negli intrighi dell’alta società di Istanbul. Oltre alla narrazione coinvolgente, la serie si distingue per le sue scenografie mozzafiato, che spaziano dalle lussuose residenze di Istanbul ai paesaggi pittoreschi dell’Italia.

Le location a Istanbul: un palcoscenico di lusso

“Forbidden Fruit” è stata girata in diverse aree di Istanbul, sfruttando i quartieri più esclusivi della metropoli. Tra le location principali c’è Yeniköy, una zona affacciata sul Bosforo, famosa per le sue sontuose ville che rappresentano il lifestyle dell’élite turca. Qui, le riprese hanno catturato l’essenza di una vita di lusso, con panorami che incorniciano il mare e architetture affascinanti.

Altre aree significative per le riprese includono Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu e Cihangir. Beykoz, con i suoi paesaggi naturali e le storiche dimore, offre un contrasto affascinante con il dinamismo di Beyoğlu e Cihangir, noti per la loro vivace vita culturale e artistica. Questi quartieri non solo arricchiscono la narrazione della serie, ma offrono anche uno spaccato della vita quotidiana a Istanbul, rendendo la serie un vero e proprio viaggio visivo attraverso la città.

Scene girate in Italia: un tocco di Toscana

Un aspetto interessante per il pubblico italiano è la presenza di scene girate in Toscana. Nella scena finale di un episodio della quinta stagione, gli spettatori possono ammirare la bellezza della campagna toscana, che si integra perfettamente con la narrazione. Questa scelta di location non solo arricchisce il contesto visivo della serie, ma crea anche un legame emotivo con il pubblico italiano, portando un pezzo d’Italia all’interno di una produzione turca.

Le riprese in Toscana offrono un contrasto affascinante con le ambientazioni urbane di Istanbul, mostrando la bellezza dei paesaggi italiani e la loro tranquillità. Questo mix di culture e ambientazioni contribuisce a rendere “Forbidden Fruit” una serie unica, capace di attrarre un pubblico variegato.

Un viaggio tra cultura e paesaggi: l’atmosfera di “Forbidden Fruit”

Le location scelte per “Forbidden Fruit” non sono solo sfondi, ma veri e propri protagonisti che arricchiscono la narrazione. Gli spettatori vengono trasportati in un viaggio che attraversa la modernità e la tradizione di Istanbul, con le sue ville lussuose e i quartieri storici, fino ad arrivare alle incantevoli campagne italiane. Questa combinazione di ambientazioni crea un’atmosfera unica, capace di affascinare il pubblico e di rendere la serie un’esperienza visiva coinvolgente.

La scelta di luoghi così diversi e significativi non è casuale; ogni location è stata selezionata per il suo potere evocativo e per il modo in cui riesce a riflettere i temi centrali della serie. “Forbidden Fruit” si propone quindi non solo come un racconto di intrighi familiari e sociali, ma anche come un omaggio alla bellezza dei luoghi che ospitano le sue storie. Con il debutto su Canale 5, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in questo mondo affascinante, ricco di emozioni e paesaggi straordinari.

