I film da non perdere su Disney+: titoli imperdibili da vedere questa settimana

Disney+ continua a sorprendere i suoi abbonati con una selezione di film che spaziano tra generi e temi diversi. Ogni settimana, la piattaforma offre una varietà di titoli che meritano di essere scoperti. In questo articolo, esploreremo alcune delle pellicole più significative disponibili, che spaziano da commedie iconiche a storie ispirate a eventi reali.

Big: un classico intramontabile

Tra i titoli più memorabili di Disney+ troviamo “Big“, un film che ha segnato un’epoca e ha lanciato la carriera di Tom Hanks. La trama segue le avventure di un giovane ragazzo che, dopo aver espresso un desiderio a una misteriosa macchina dei sogni, si ritrova nel corpo di un adulto. Questa commedia dolceamara affronta in modo originale e toccante il tema della crescita e del passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Il film riesce a catturare l’essenza della giovinezza, mostrando le meraviglie e le difficoltà che si presentano quando si abbandona l’innocenza infantile. La performance di Hanks è stata acclamata dalla critica, e il suo personaggio riesce a trasmettere una gamma di emozioni che risuonano con il pubblico di tutte le età. “Big” non è solo una commedia, ma una riflessione profonda su cosa significhi davvero crescere e affrontare le responsabilità della vita adulta.

Calendar Girls: un inno all’amicizia e alla libertà

Un altro film da non perdere è “Calendar Girls“, ispirato a una storia vera che ha catturato l’immaginazione di molti. La pellicola racconta le vicende di un gruppo di donne inglesi di mezza età che decidono di posare per un calendario non convenzionale al fine di raccogliere fondi per una causa benefica. Questo film è una celebrazione dell’amicizia, del coraggio e della libertà di esprimere se stessi, affrontando temi come la bellezza e l’accettazione di sé.

Il cast, composto da attrici di talento, riesce a dare vita a personaggi autentici e memorabili, rendendo la storia ancora più coinvolgente. “Calendar Girls” è un film che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sull’importanza delle relazioni e del sostegno reciproco, mostrando come la solidarietà tra donne possa portare a risultati straordinari.

Il diritto di contare: un tributo alle scienziate afroamericane

Infine, “Il diritto di contare” è un film che merita una menzione speciale per la sua importanza storica e sociale. La pellicola narra la storia di tre scienziate afroamericane che, negli anni ’60, hanno avuto un ruolo cruciale nelle missioni spaziali della NASA. Nonostante le difficoltà legate al razzismo e al sessismo, queste donne hanno dimostrato una determinazione straordinaria e un’intelligenza brillante, contribuendo in modo significativo ai successi dell’agenzia spaziale.

Il film non solo racconta una storia di resilienza, ma mette in luce anche le ingiustizie che molte donne e persone di colore hanno affrontato nel corso della storia. “Il diritto di contare” è un tributo a queste scienziate, che hanno aperto la strada a future generazioni, dimostrando che il talento e la passione non conoscono barriere.

Scoprire le perle nascoste su Disney+

Oltre ai titoli già menzionati, Disney+ offre anche una selezione di film meno conosciuti che meritano di essere scoperti. Queste “perle nascoste” possono sorprendere e deliziare gli spettatori, arricchendo l’esperienza di visione sulla piattaforma. Esplorare questi film può rivelarsi un’avventura affascinante, portando a scoprire storie uniche e personaggi indimenticabili.

In sintesi, Disney+ continua a essere una fonte inesauribile di storie coinvolgenti e significative. Che si tratti di commedie classiche, storie ispirate a eventi reali o film meno noti, la piattaforma offre qualcosa per tutti i gusti.

