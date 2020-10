Jared Leto nel ruolo di Joker nella “Justice League” di Zack Snyder

Sembrerebbe che Jared Leto avrà la sua rivincita unendosi al cast della Snyder Cut nei panni di Joker per i reshoots.

Jared Leto nella serie “Justice League”

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter Jared Leto, che ha interpretato Joker in “Suicide Squad” nel 2016, si è unito al cast per i reshoots della Snyder Cut, che sarà la versione definitiva del film di supereroi del 2017, lasciata incompiuta dal regista per motivi famigliari.

Il progetto, ufficialmente intitolato “Zack Snyder’s Justice League“, sarà supervisionato da HBO Max, che finanzierà le nuove riprese e il completamento delle numerose scene non terminate.

La serie, composta da quattro episodi, andrà in onda il prossimo anno.

Attualmente sono in corso le riprese con i protagonisti Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard e Jared Leto. Non è chiaro quali altri attori faranno parte del cast.

Non si sa, infatti, se Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman) o Ezra Miller (Flash) si uniranno a loro questo mese.

Jon Berg e Geoff Johns rinunciano alla produzione della serie

The Hollywood Reporter ha dichiarato che i due produttori coinvolti nella versione cinematografica si stanno mettendo da parte. Jon Berg e Geoff Johns, all’epoca dirigenti degli studios e supervisori del film di Joss Whedon, non avranno i credits come produttori della Snyder Cut.

Fonti vicine a Berg e Johns hanno confermato l’intenzione dei due di rimuovere i loro nomi dalla Snyder Cut poiché non lavoreranno più in questa nuova serie e non saranno più i dirigenti dello studio.

Secondo alcune fonti questa mossa renderebbe omaggio alla visione creativa di Snyder e ai reshoots aggiuntivi.

Tutt’ora non è ancora chiaro quando sia iniziato l’allontanamento di Berg e Johns. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter questa decisione è stata presa mesi fa e non è collegata ai commenti fatti da Ray Fisher, che ha accusato per mesi i due di abusi e Joss Whedon di cattiva condotta sul set delle riprese del 2017.

La presenza di Leto nel ruolo di Joker ha entusiasmato molti fan e ha creato in loro molto curiosità, in quanto non sanno cosa aspettarsi nella nuova versione di “Justice League“.

La sua presenza potrebbe collegarsi anche all’eventuale Final Cut di “Suicide Squad“, film della DC che ha visto Margot Robbie interpretare il ruolo Harley Quinn e Leto nelle vesti di Joker.

Il film sarà prodotto da Snyder e da sua moglie Deborah insieme all’universo cinematografico globale della DC.

Erika Zagari

22/10/2020