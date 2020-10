Jamie Foxx nel film di Netflix “Day Shift”

Jamie Foxx sarà il protagonista e il produttore esecutivo della commedia “Day Shift” di Netflix. Il film sarà il debutto alla regia di J.J. Perry.

Jamie Foxx in “Day Shift” nel ruolo di cacciatore di vampiri

Jamie Foxx ritrarrà un padre operaio e lavoratore che per dare una vita agiata alla figlia di 8 anni, dovrà lavorare come addetto alle pulizie delle piscine della San Fernando Valley. Questo lavoro però sarà una copertura per la sua vera fonte di reddito, cacciare e uccidere i vampiri.

La sceneggiatura sarà scritta da Tyler Tice e rielaborata da Shay Hatten.

I produttori saranno Chad Stahelski e Jason Spitz per 87Eleven Entertainment, Shaun Redick e Yvette Yates Redick per Impossible Dream Entertainment

Jamie Foxx sarà il produttore esecutivo con Datari Turner e Peter Baxter.

Il protagonista Jamie Foxx, ha vinto l’Oscar come miglior attore per “Ray” ed è stato nominato nella categoria Attori non Protagonisti per “Collateral”. Ha anche recitato nel dramma legale “Just Mercy” ed è stato riconosciuto come Miglior Attore non Protagonista ai NAACP Image Awards all’inizio di quest’anno.

Foxx ha recentemente recitato in “Power Project” di Netflix, e presterà la sua voce a “Soul” della Pixar nel ruolo di un appassionato insegnante di musica. Sarà co-protagonista e produttore del prossimo film “They Cloned Tyrone” e della serie “Dad Stop Embarrassing Me”.

Il punto di vista del produttore Stahelski

Secondo quanto riportato da Variety, il produttore Stahelski in un’intervista ha dichiarato: “Day Shift è una corsa emozionante con azione, pericolo e una commedia basata su una radicata mitologia, gli elementi chiave che deve avere un film. Non potremmo essere più entusiasti di produrlo con Netflix e di avere Jamie Foxx come protagonista”.

Stahelski ha aggiunto: “Conosco e lavoro con JJ da molto tempo. La sua visione unica di “Day Shift” sarà un grande primo progetto di regia per lui”.

Jamie Foxx sarà rappresentato da CAA, LBI Entertainment e Ziffren Brittenham.

JJ Perry sarà rappresentato da WME.

Erika Zagari

21/10/2020