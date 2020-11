James Bond: Charlie Hunnam, Sam Heughan, Tom Hardy o Idris Elba?

Dovremo attendere un bel po’ prima di vedere al cinema “James Bond: No Time To Die” a causa del posticipo dovuta alla pandemia. Mentre i fan aspettano l’uscita di scena di Daniel Craig nei panni della super spia britannica, continua la ricerca infinita su chi prenderà il suo posto. Numerosi nomi sono emersi negli ultimi quattro anni come possibili sostituti, tra cui Charlie Hunnam, Sam Heughan, Tom Hardy e Idris Elba.

Chi è il favorito per essere il prossimo James Bond?

Durante una recente intervista con Harper’s Bazaar, la star di “No Time To Die” Lashana Lynch ha affermato che Nomi, il suo personaggio, diventerà l’Agente 007 mentre Craig’s Bond è in esilio in Giamaica. La notizia ha acceso il dibattito tra i fan dell’agente 007.

Molti fan credono che il titolo e il nome “Agente 007 James Bond” appartenga a una persona, un uomo britannico. Ma i libri di Ian Fleming sembrano indicare che “Agente 007” può essere chiunque uomo o donna.

La domanda ora è se il personaggio di Lynch rimarrà 007 nei film futuri, o se un altro attore maschio sarà scelto come James Bond.

Idris Elba: troppo invecchiato per essere James Bond?

Uno dei primi nomi emersi come possibile successore di Craig fu Idris Elba. Ma questo nome venne fatto quattro anni fa, e Elba ora ha 48 anni. Se dovesse ottenere il ruolo, sarebbe l’attore più anziano a interpretare James Bond sul grande schermo.

Gli altri due nomi in cima alla lista sono l’attore televisivo britannico James Norton e la star di “Venom” Tom Hardy. Anche la star di “Outlander” Sam Heughan è una delle preferite. A completare la top five del sito c’è la star di “Game of Thrones” Richard Madden a pari merito con Elba.

Secondo Cinema Blend, la società di scommesse Boyle Sports ha ridotto le proprie quote sulla star di “Peaky Blinders” Cillian Murphy.

“Questa settimana è arrivata una rinnovata raffica di denaro per Cillian Murphy per indossare il famoso smoking e interpretare James Bond”, ha detto un portavoce a Express.

Tom Hardy è ancora il favorito per essere il prossimo James Bond

La “Betting Lounge” di CinemaBlend ha Sam Heughan come possibile jolly per ottenere il ruolo di James Bond. Il suo nome è apparso negli ultimi due anni grazie al successo di “Outlander”.

Un altro nome che ha fatto il giro dei social media è Charlie Hunnam di “Sons of Anarchy”. L’attore ha affermato che nessuno nel settore ha nemmeno menzionato la possibilità che lui indossi l’iconico smoking di Bond. Tuttavia, ha chiarito che avrebbe assolutamente preso il ruolo se offerto.

Di gran lunga, il favorito è comunque Tom Hardy. Ogni sito di scommesse lo ha in cima alla lista, ma potrebbe essere una scelta troppo prevedibile. Hardy è una scommessa sicura? O Barbara Broccoli e il suo team seguiranno una strada diversa e opteranno per un franchise di 007 con Lynch come protagonista? I fan dovranno aspettare e vedere.

“James Bond: No Time To Die” uscirà nelle sale il 2 aprile 2021.