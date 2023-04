Jack Nicholson compie 86 anni, una leggenda vivente del cinema

Nato il 22 aprile del 1937, il grande Jack Nicholson compie 86 anni, una vera e propria icona del cinema della New Hollywood.

Facciamo una rapida carrellata sul suo percorso artistico.

Jack Nicholson, 86 anni da leggenda del cinema

Il suo vero nome è John Joseph Nicholson, ma il mondo intero lo riconosce come Jack Nicholson. Poco dopo la nascita il padre abbandona la famiglia, e Jack viene cresciuto soprattutto dalla nonna Ethel.

A 17 anni si trasferisce a Los Angeles e tenta il suo approccio con il mondo del cinema, inconsapevole di divenire negli anni successivi una vera icona di Hollywood.

Noto per la sua particolare e carismatica caratura nell’interpretare ruoli “luciferini”, sfrontati, di grande fascino ma anche di una certa ambiguità, Jack Nicholson è uno dei più amati e stimati attori venuti fuori dalla New Hollywood, quel periodo che muove le fila della “rivoluzione filmica americana” dal finire degli anni ’60.

Un’ondata “controculturale” che vede spiccare registi del novero di Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas e Steven Spielberg, tra gli altri.

Jack Nicholson, un breve accenno alla carriera

Attualmente lontano dalle scene, la sua ultima prova al cinema risale al 2010, con “Come lo sai” di James L. Brooks, il divo controverso (coinvolto in alcuni casi piuttosto curiosi della vita privata, come l’uso di stupefacenti confessato negli anni ’70 o il caso in cui prestò la sua villa all’amico Roman Polanski che fu poi accusato di violenza sessuale su una minorenne) è apparso recentemente sui tabloid americani in uno stato un po’ trasandato sul balcone della propria villa, ma con un’aria piuttosto arzilla.

Jack Nicholson è stato vincitore per ben 3 volte del premio Oscar ed è ai più noto per interpretazioni rimaste nella storia del cinema.

Dagli esordi in piccoli ruoli per la “factory” di Roger Corman, reuccio dei B-movies, al trampolino di lancio di Easy Rider (1969) ottenne la consacrazione del talento con la straordinario prova in “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e, negli anni ha lavorato con alcuni dei più grandi registi, da Roman Polanski, per il magnifico noir “Chinatown“, passando per Stanley Kubrick per il quale ha regalato il memorabile Jack Torrance nel film “Shining“.

Jack Nicholson ha, inoltre lavorato per due volte con Tim Burton, prima nei panni di Joker (una delle maschere più iconiche del cinecomics americano) e poi nel satirico fantascientifico “Mars Attacks!”. Uno degli ultimi grandi ruoli di spicco lo ha regalato in “A proposito di Schmidt” nel 2002, un nostalgico road movie sulla terza età, per poi essere diretto anche da Martin Scorsese in “The Departed” che lo vedrà candidato come miglior attore non protagonista ai Golden Globe.

