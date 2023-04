Io e mio fratello, il nuovo film di Luca Lucini in uscita il 21 Aprile: l’anteprima a Roma e la conferenza stampa con il cast

Luca Lucini, il regista divenuto famoso per il film Tre Metri Sopra il Cielo, torna al cinema con una nuova commedia in uscita il 21 Aprile su Amazon Prime. Ieri, 19 Aprile, si è tenuta a Roma, al The Space Cinema, l’anteprima in seguito alla quale il regista, e gli attori, hanno tenuto una conferenza stampa rivelando pensieri e dietro le quinte del film.

Così, dopo la proiezione del film, il regista Luca Lucini seguito dal cast formato da Denise Tantucci, Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino e Claudio Colica e con i produttori Giuseppe Saccà e Agostino Saccà, sono entrati in sala a parlare del film e a rispondere alle domande dei giornalisti.

A parlare per prime è Greta, che parla di come sia stata per lei la prima esperienza di lavoro con il regista e come si sia trovata subito a suo agio. Ogni volta che ci si approccia a un nuovo progetto, ci dice, si cresce un pochino di più e sicuramente il ruolo di Michela ha contribuito a farlo.

Dopo di lei, a prendere la parola, è Teresa Mannino. L’attrice, e comica – come ha tenuto a sottolineare – racconta di come si sia avvicinata al ruolo della zia di Sofia e come l’abbia amato dal primo momento.

Ia cosa che mi ha capito più del finale, é stato il messaggio che é la comunità a salvarci e non il singolo individuo. Una cosa che può essere molto contemporanea come idea e che potrebbe salvarci tutti come specie: renderci conto che dovremmo fare le cose tutti insieme, un po’ come le formiche. Il personaggio mi é piaciuto subito perché é una donna libera dagli schemi. É un personaggio che in famiglia c’è sempre, può essere una nonna, una zia o una mamma: è una donna che se ne frega del giudizio, che va dritta ai suoi desideri.

Prende poi la parola Luca Lucini, parlando dell’approccio alla sceneggiatura e al ruolo della Calabria nel film, alquanto fondamentale.

Il soggetto mi ha colpito subito. Un storia d’amore di persone che si amano e si vogliono amare ma di nuova generazione. L’obbiettivo era anche quello di studiare una nuova generazione di trentenni che ha avuto un nuovo approccio alla società. Io mi sono innamorato della Calabria, dove siamo stati quasi due mesi, e l’abbiamo sempre considerata come una co protagonista della storia. L’obbiettivo era fare riscoprire la Calabria delle nuove generazione, non fatta solo di violenza e organizzazioni criminali, ma un ambiente nuovo e in continuo cambiamento.

A seguito di alcune domande dei giornalisti, la conferenza stampa si è concluso con il saluto da parte dei produttori, del regista e degli attori. Il film che, come abbiamo già detto, uscirà su Amazon Prime il 21 Aprile, si presenta come una commedia romantica fresca e leggera, rivolta alla generazione che ha guardato tre metri sopra il cielo e che ora è cresciuta.

