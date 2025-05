Un nuovo romanzo di Star Wars: Finn e Jannah protagonisti di una nuova avventura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il franchise di Star Wars continua ad espandersi, e non solo attraverso film e serie televisive. Un’importante novità arriva dal mondo dell’editoria: il 21 ottobre 2025 sarà pubblicato un nuovo romanzo che fungerà da seguito diretto di “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker“. Questo libro, intitolato “Star Wars: The Last Order“, si concentrerà sul personaggio di Finn, interpretato da John Boyega, e sulla sua nuova avventura insieme a Jannah.

Il ritorno di Finn e Jannah

“Star Wars: The Last Order” si colloca temporalmente subito dopo gli eventi di “L’Ascesa di Skywalker”, il nono capitolo della saga. In questo romanzo young-adult, Finn e Jannah si ritrovano a dover affrontare una nuova missione: salvare un gruppo di giovani prigionieri del Primo Ordine. La sinossi ufficiale del libro descrive l’eroico tentativo dei due ex stormtrooper di fermare un ufficiale del Primo Ordine prima che possa mettere in pericolo altri bambini. Questo sviluppo narrativo offre l’opportunità di esplorare ulteriormente il passato di Finn e Jannah, entrambi ex soldati di un regime oppressivo.

Finn, il cui personaggio è stato introdotto per la prima volta in “Il Risveglio della Forza“, ha abbandonato il suo ruolo di stormtrooper dopo aver rifiutato di eseguire ordini che avrebbero comportato la morte di civili su Jakku. Durante la trilogia sequel, ha dimostrato un notevole coraggio e determinazione, evolvendosi da semplice soldato a leader della Resistenza. La sua crescita personale e il suo legame con Jannah, anch’essa un’ex soldatessa del Primo Ordine, sono elementi chiave che potrebbero essere ulteriormente sviluppati nel romanzo.

Un approfondimento sui personaggi

La relazione tra Finn e Jannah, sebbene accennata nel film, ha il potenziale per essere esplorata in modo più profondo nel romanzo. Entrambi i personaggi condividono un passato difficile e traumatico, e il loro viaggio insieme potrebbe rivelare nuove sfaccettature delle loro personalità. La dinamica tra i due ex soldati potrebbe non solo arricchire la trama, ma anche gettare le basi per futuri spin-off, che potrebbero essere realizzati sotto forma di serie o film dedicati.

Kwame Mbalia, autore del romanzo, ha già dimostrato le sue capacità narrative in precedenti opere, e i fan della saga possono aspettarsi una storia avvincente e ricca di emozioni. La scelta di un autore di talento come Mbalia suggerisce che il romanza non si limiterà a seguire le avventure di Finn e Jannah, ma offrirà anche una riflessione più ampia sui temi della libertà, della resistenza e della crescita personale.

Curiosità sul cast di Star Wars

Un aspetto interessante legato a John Boyega, l’attore che interpreta Finn, è il suo ingresso nel franchise di Star Wars. Si narra che Boyega debba il suo ruolo a Tom Cruise, che ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Questo aneddoto aggiunge un ulteriore strato di fascino alla storia di Boyega e alla sua connessione con il mondo di Star Wars.

Con l’uscita di “Star Wars: The Last Order“, i fan della saga possono attendere con entusiasmo un nuovo capitolo che non solo riporterà in scena personaggi amati, ma offrirà anche nuove avventure e approfondimenti su di loro. La pubblicazione di questo romanzo rappresenta un’importante opportunità per esplorare ulteriormente l’universo di Star Wars, mantenendo viva la passione dei fan e aprendo la strada a future storie.

