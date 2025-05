Angelina Jolie protagonista del film “Gli ansiosi”, tratto dal romanzo di Fredrik Backman

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo adattamento letterario, con Angelina Jolie che vestirà i panni della protagonista nel film “Gli ansiosi”, ispirato all’omonimo romanzo di Fredrik Backman. Questo progetto, che promette di mescolare dramma e commedia, sarà prodotto da Black Bear e Hope Studios, mentre i diritti di distribuzione saranno offerti al mercato di Cannes, creando attesa tra gli appassionati di cinema e letteratura.

La regia e la sceneggiatura del film

A dirigere “Gli ansiosi” sarà Marc Forster, regista noto per il suo lavoro in “Non così vicino”, un altro film basato su un’opera di Backman. La sceneggiatura è stata affidata a David Magee, il quale ha già dimostrato il suo talento con film come “Vita di Pi” e “Neverland – Un sogno per la vita”. La combinazione di questi talenti promette di dare vita a una narrazione avvincente e ben strutturata, capace di catturare l’essenza del romanzo originale.

La trama del film

La storia si svolge il giorno prima della vigilia di Natale e ruota attorno a Zara, un’esperta in investimenti interpretata da Angelina Jolie. Zara si ritrova coinvolta in una situazione inaspettata quando un rapinatore di banche, riluttante e maldestro, prende in ostaggio un gruppo di sconosciuti. Questo evento innesca una serie di situazioni caotiche, rivelando segreti e dinamiche tra i personaggi, mentre la situazione sfugge al controllo.

La sinossi del film anticipa che l’azione ruoterà attorno a un crimine che non si concretizza mai, con un aspirante rapinatore che scompare misteriosamente e otto sconosciuti, ciascuno con le proprie ansie e paure, che scoprono di avere più in comune di quanto avessero mai immaginato. “Gli ansiosi” esplorerà temi profondi come l’amicizia, il perdono e la speranza, elementi che possono salvare le persone anche nei momenti più difficili.

Il cast e le aspettative

Angelina Jolie, già nota per ruoli di grande impatto, ha recentemente recitato nel film biografico “Maria”, dedicato alla vita di Maria Callas, diretto da Pablo Larrain. Inoltre, ha dimostrato le sue capacità di regista con “First they killed my father”. La sua presenza nel cast di “Gli ansiosi” è un elemento che accresce l’interesse per il film, attirando non solo i fan dell’attrice, ma anche quelli del romanzo di Backman.

Wikström Nicastro, uno dei produttori, ha commentato l’importanza delle opere di Backman, sottolineando come i suoi romanzi parlino all’umanità condivisa, toccando le corde emotive degli spettatori. Forster ha aggiunto che la storia sarà caratterizzata da umorismo, cuore e momenti di caos, promettendo un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e sorprese.

Con l’inizio della produzione e l’attesa per il mercato di Cannes, “Gli ansiosi” si profila come uno dei progetti più interessanti del panorama cinematografico attuale, pronto a conquistare il pubblico con la sua narrazione unica e i suoi personaggi complessi.

