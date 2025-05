I film più attesi del 2025: sequel imperdibili in arrivo nei cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di emozioni per gli appassionati di cinema, con una serie di sequel che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Dopo un 2024 costellato di successi, tra cui il debutto di titoli come “Inside Out 2” e il secondo capitolo di “Dune“, le attese per le nuove uscite si fanno sempre più intense. Hollywood continua a puntare su saghe storiche e franchise di successo, dimostrando che il mercato dei sequel è in piena salute. Di seguito, ecco cinque sequel che non si possono perdere nel 2025.

Mission: impossible – the final reckoning

L’attesa per il nuovo capitolo della saga di “Mission: Impossible” è palpabile, specialmente dopo il rilascio di un teaser che ha entusiasmato i fan. “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, diretto da Christopher McQuarrie, segna l’ottavo e presumibilmente ultimo episodio della serie con Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt. Questo film, che avrà una durata di quasi tre ore, debutterà nei cinema il 22 maggio 2025, con anteprime programmate in alcune sale a partire dal 19 maggio. La saga, che ha conquistato il pubblico sin dal suo esordio, promette di chiudere in grande stile, mantenendo alta la tensione e l’adrenalina che l’hanno sempre contraddistinta.

28 anni dopo

Dopo un’attesa di oltre due decenni, i fan della saga iniziata con “28 giorni dopo” possono finalmente prepararsi per il terzo capitolo, intitolato “28 anni dopo“. Diretto da Danny Boyle e con una sceneggiatura di Alex Garland, il film arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2025. Questo nuovo episodio segnerà l’inizio di una trilogia, con il successivo capitolo intitolato “28 anni dopo: Il tempio di ossa“, diretto da Nia DaCosta. La trama di “28 anni dopo” rimane avvolta nel mistero, ma l’attesa è alta per scoprire come si evolverà la storia in un contesto post-apocalittico che ha affascinato il pubblico.

The conjuring: last rites

Un altro sequel molto atteso è “The Conjuring: Last Rites“, che rappresenta l’ultimo capitolo della celebre saga horror incentrata sulle indagini di Ed e Lorraine Warren. Questo film, in arrivo nelle sale il 5 settembre 2025, non segnerà la fine del franchise, ma promette di offrire nuove emozioni e colpi di scena. La saga ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, e le aspettative per questo nuovo episodio sono elevate, con la speranza di mantenere viva la tradizione di storie inquietanti e coinvolgenti.

Zootropolis 2

Il sequel dell’amato film di animazione “Zootropolis“, uscito nel 2016, è atteso con grande curiosità. “Zootropolis 2” arriverà nei cinema a novembre 2025, quasi dieci anni dopo il primo capitolo. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, i fan possono rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il film. La prima pellicola ha ricevuto un’accoglienza entusiasta, e le aspettative per il sequel sono alte, con la speranza di rivivere le avventure degli adorabili personaggi che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico.

Avatar: fire & ash

Infine, “Avatar: Fire & Ash” rappresenta il terzo episodio della straordinaria saga di James Cameron. Questo nuovo capitolo ci riporterà nel fantastico mondo di Pandora, con un’uscita prevista per il 17 dicembre 2025. I protagonisti storici, Sam Worthington e Zoe Saldana, saranno affiancati da attori di spicco come Kate Winslet e Oona Chaplin. Le aspettative sono alte, considerando il successo dei precedenti film della saga, e i fan non vedono l’ora di scoprire quali nuove avventure e sfide affronteranno i personaggi in questo nuovo episodio.

Il 2025 si prospetta quindi un anno ricco di emozioni per gli amanti del cinema, con una serie di sequel che promettono di intrattenere e sorprendere il pubblico.

