Incidente durante le riprese di Temptation Island: la barca della produzione affonda

La recente edizione di Temptation Island ha visto un imprevisto che ha catturato l’attenzione dei fan del reality show. Durante le riprese, la barca utilizzata dalla produzione ha affondato, creando momenti di tensione e curiosità. Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha raccontato l’accaduto in un’intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, chiarendo i dettagli dell’incidente e rivelando alcune anticipazioni sulla nuova stagione.

L’incidente della barca affondata

Qualche settimana fa, si è diffusa la notizia che la barca della produzione di Temptation Island fosse affondata durante le riprese. Filippo Bisciglia, presente sul posto, ha descritto l’episodio in modo vivido. Mentre stava presentando le sette coppie partecipanti, ha notato che la barca, un caicco, aveva urtato un relitto e continuava a muoversi per evitare di affondare. “Ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato”, ha dichiarato Bisciglia. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e il conduttore ha cercato di rassicurare i fan, affermando che l’incidente ha dato inizio a un’edizione “frizzante” del programma, che potrebbe portare fortuna.

Spoiler sulla nuova edizione

Durante l’intervista, Filippo Bisciglia ha colto l’occasione per fornire un’anticipazione sulla nuova edizione di Temptation Island, in partenza il 3 luglio. Ha rivelato che una delle coppie partecipanti vivrà un’esperienza senza precedenti, capace di sorprendere il pubblico. “C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”, ha affermato. Tuttavia, ha anche avvertito i telespettatori di non aspettarsi una proposta di matrimonio, chiarendo che la situazione sarà diversa da quanto si possa immaginare.

Novità sulla location e ambienti

Un’altra informazione interessante riguarda la location delle riprese. Quest’edizione di Temptation Island non si svolgerà in Sardegna, come nelle passate edizioni, ma in Calabria. Bisciglia ha spiegato che sono stati apportati diversi cambiamenti agli ambienti, come la ricostruzione di alcuni spazi, tra cui il famoso “pinnettu“, che avrà un nuovo nome: “il capanno“. Anche il falò di confronto, un momento cruciale del programma, rimarrà sulla spiaggia, ma per raggiungerlo le coppie dovranno affrontare una lunga e suggestiva camminata, ripresa da un drone. Queste novità promettono di rendere l’edizione ancora più avvincente e coinvolgente per il pubblico.

