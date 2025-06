Brad Pitt racconta la sua rinascita dopo il divorzio: addio all’alcol e nuovi progetti al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Brad Pitt, l’attore vincitore di un premio Oscar, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita e il percorso di recupero dall’alcol, avvenuto in seguito alla fine del suo matrimonio con Angelina Jolie. Durante un episodio del podcast “Armchair Expert“, condotto da Dax Shepard, Pitt ha rivelato come il suo incontro con gli Alcolisti Anonimi abbia segnato un punto di svolta nella sua vita.

Un incontro che cambia la vita

Nel corso della conversazione, Pitt ha raccontato di aver conosciuto Dax Shepard durante una riunione degli Alcolisti Anonimi. L’attore ha descritto il programma come un’esperienza incredibile, sottolineando l’importanza della condivisione tra le persone che affrontano difficoltà simili. “Ho pensato fosse qualcosa di straordinario: uomini che condividevano le loro esperienze, le loro debolezze, gli errori, i desideri, le sofferenze, e anche tanto umorismo. L’ho trovato davvero un momento speciale”, ha dichiarato Pitt, evidenziando il valore del supporto reciproco in situazioni di crisi.

Un periodo difficile e la ricerca di aiuto

Brad Pitt ha aperto il suo cuore riguardo a un periodo particolarmente difficile della sua vita. “Ero praticamente in ginocchio, e pronto ad aprirmi completamente”, ha spiegato a Shepard. L’attore ha rivelato di aver cercato aiuto in ogni modo possibile, sentendo il bisogno di un cambiamento radicale. “Stavo cercando qualsiasi cosa, chiunque. Qualsiasi cosa qualcuno mi proponesse. Era un momento duro. Avevo bisogno di un reset. Dovevo svegliarmi, sul serio, in alcune aree della mia vita. E ha significato molto per me”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di affrontare le proprie debolezze.

La responsabilità e la ricerca di un nuovo equilibrio

Pitt ha continuato a riflettere sulla sua esperienza, affermando: “Quando metto il piede nel merda, sono piuttosto bravo a prendermi la responsabilità e ad ammetterlo. E ora è come se fossi in missione per capire: ‘Cosa ci faccio con questo? Come posso rimediare? E fare in modo che non succeda di nuovo?'” Questa presa di coscienza rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso di recupero, dimostrando come l’attore stia cercando di trasformare le sue esperienze in opportunità di crescita personale.

Il ritorno al cinema con F1

Brad Pitt è pronto a tornare sul grande schermo con il film “F1“, diretto e co-prodotto da Joseph Kosinski. In questa pellicola, l’attore interpreta Sonny Hayes, un ex campione di Formula Uno, affiancato da un cast di talenti tra cui Damson Idris, Callie Cooke, Javier Bardem e Kerry Condon. Il film vedrà anche la partecipazione di vere star della Formula Uno, come Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Valtteri Bottas. L’uscita del film è attesa in Italia per domani, segnando così un nuovo capitolo nella carriera di Pitt, che continua a dimostrare la sua resilienza e la voglia di affrontare nuove sfide.

