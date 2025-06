Damiano David: il suo nuovo album e il futuro dei Maneskin

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Damiano David, noto per il suo ruolo di frontman dei Maneskin, sta attualmente promuovendo il suo album da solista intitolato “Funny Little Fears”. Mentre si dedica a un tour che attraversa le principali città europee, il cantante riflette anche sul suo passato con la band e sulle possibilità di un futuro ritorno. In un’intervista approfondita con la rivista musicale NME, David condivide le sue esperienze e le sue aspirazioni, offrendo uno sguardo interessante sulla sua carriera.

La carriera da solista e la vita a Los Angeles

Dopo il trionfo con i Maneskin, Damiano David ha intrapreso un percorso artistico personale che lo ha portato a Los Angeles. Qui, il cantante sta cercando di costruire una carriera che rispecchi le sue aspirazioni e il suo desiderio di esprimere se stesso attraverso la musica. Durante l’intervista, David spiega come la sua esperienza con la band, pur essendo stata fondamentale, lo abbia portato a un punto in cui sentiva il bisogno di rinnovarsi. “Non rimpiango nulla”, afferma, ma ammette di aver affrontato momenti di pressione e stanchezza che lo hanno spinto a cercare un nuovo inizio.

Il suo obiettivo è tornare a scrivere musica per il puro piacere di farlo, senza le pressioni che spesso accompagnano il successo. Questo approccio più libero e creativo è evidente nel suo nuovo lavoro, che riflette una nuova fase della sua vita artistica. David sottolinea l’importanza di vivere la musica come un gioco, un modo per ritrovare la gioia e l’ispirazione che lo hanno sempre guidato.

Riflessioni sull’Eurovision e il legame con i Maneskin

Uno dei momenti chiave nella carriera di Damiano David è stata la partecipazione all’Eurovision Song Contest, che ha segnato un cambiamento significativo per lui e per i Maneskin. “È un bellissimo ricordo”, racconta, evidenziando come quell’esperienza abbia trasformato le loro vite. Tuttavia, il cantante è chiaro nel sottolineare che il successo non è attribuibile solo all’Eurovision, ma è il risultato di un lavoro di squadra. “Abbiamo fatto qualcosa per l’Eurovision e l’Eurovision ha sicuramente fatto qualcosa per noi”, afferma, riconoscendo il contributo di tutti i membri della band.

Nonostante il suo attuale focus sulla carriera solista, Damiano non esclude un possibile ritorno con i Maneskin. Durante l’intervista, esprime ammirazione per il percorso di Victoria, la bassista della band, e afferma che un eventuale reunion dipenderebbe da alcuni fattori. “Dobbiamo essere tutti ben riposati”, spiega, sottolineando l’importanza di affrontare un nuovo progetto con entusiasmo e senza sentirlo come un obbligo. “Penso che la prima cosa che faremo debba essere qualcosa che sentiamo nel profondo”, conclude, delineando uno scenario ideale per un futuro insieme.

Un futuro incerto ma promettente

Mentre Damiano David si dedica alla promozione del suo album e al tour, il futuro dei Maneskin rimane un tema di discussione. La sua carriera da solista sta prendendo forma, ma il legame con la band è ancora forte. La possibilità di un ritorno è presente, ma solo se le condizioni saranno favorevoli e se tutti i membri saranno pronti a lavorare insieme con la stessa passione di un tempo.

Il cantante continua a esplorare nuove sonorità e a cercare di esprimere la sua creatività, mentre i fan attendono con curiosità eventuali sviluppi. La musica, per Damiano, rimane un viaggio in continua evoluzione, e ogni tappa è un’opportunità per scoprire nuove dimensioni artistiche.

