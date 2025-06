La storia d’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave: un legame che supera il tempo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Franco Nero e Vanessa Redgrave rappresentano una delle storie d’amore più affascinanti del panorama cinematografico. La loro relazione, che dura da quasi sei decenni, è stata recentemente al centro di un’intervista rilasciata dall’attore ottantatreenne a La Stampa, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival. In questo incontro, Nero ha condiviso riflessioni profonde sulla loro unione, evidenziando la stima reciproca e i legami familiari che li uniscono, nonostante le difficoltà che hanno affrontato nel corso degli anni.

Un incontro sul set di Camelot

Franco Nero e Vanessa Redgrave si conobbero nel 1967 durante le riprese del film Camelot, dove lui interpretava Lancillotto e lei Ginevra. All’epoca, Franco aveva 25 anni e Vanessa 29. La loro differenza di origini sembrava un ostacolo insormontabile: Nero proveniva da un contesto modesto, mentre Redgrave era una figura di spicco nel mondo dello spettacolo, figlia d’arte e già madre di due figlie, Natasha e Joely. Nonostante le apparenze, la loro attrazione si rivelò inarrestabile. Un anno dopo, Vanessa divorziò da Tony Richardson e si trasferì con Franco a St. Peter’s Square. Nel 1969, la coppia accolse il loro unico figlio, Carlo Gabriel Nero, ma la felicità sembrava destinata a una pausa: dopo poco tempo, i due si separarono.

Le relazioni e i legami familiari

Dopo la loro separazione, Vanessa Redgrave intraprese una relazione di lunga durata con l’attore Timothy Dalton, mentre Franco Nero divenne padre per la seconda volta nel 1987, dalla sua relazione con Mauricia Mena, una giovane afrocolombiana. Nonostante le loro strade si fossero divise, il legame tra Franco e Vanessa non si era mai spezzato. Il 31 dicembre 2006, in segreto, si sono sposati, ma la notizia è stata resa pubblica solo nel 2009, quando Vanessa ha condiviso dettagli del loro matrimonio durante un’intervista alla BBC.

Rimpianti e dolori condivisi

Nel corso dell’intervista, Franco ha espresso un profondo rimpianto per la perdita di un figlio che lui e Vanessa avevano avuto, un evento che ha segnato profondamente le loro vite. Ha anche menzionato il dolore per la morte di Natasha, avvenuta 18 anni fa a causa di un incidente in montagna in Canada. Franco ha descritto come le loro lacrime abbiano inondato New York in quel momento di grande tristezza. Nonostante le difficoltà, ha sempre considerato le figlie di Vanessa come parte della sua famiglia, avendo condiviso con loro momenti significativi mentre crescevano insieme a Carlo.

Un amore che resiste nel tempo

Franco Nero ha anche rivelato di non aver mai tradito Vanessa, nonostante le numerose occasioni in cui avrebbe potuto farlo. Ha raccontato di come, di fronte a donne affascinanti, si sia sempre giustificato dicendo di essere molto religioso e di non voler tradire la moglie. La loro relazione ha attraversato alti e bassi, ma nonostante le separazioni temporanee e i conflitti, il loro amore è rimasto saldo. Negli ultimi anni, entrambi hanno parlato pubblicamente del loro legame, come dimostra il toccante videomessaggio che Vanessa ha inviato a Franco nel 2023, esprimendo il suo affetto e la sua preoccupazione per la sua salute.

La storia di Franco Nero e Vanessa Redgrave è un esempio di come l’amore possa resistere alle prove del tempo e delle avversità. La loro unione, segnata da momenti di gioia e dolore, continua a ispirare e commuovere, dimostrando che i legami familiari e l’affetto possono superare qualsiasi ostacolo.

