Venezia si prepara al matrimonio di Jeff Bezos: dettagli e polemiche in vista dell’evento

Il matrimonio di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, ex giornalista e pilota, si appresta a diventare uno degli eventi più discussi dell’anno. La città di Venezia, con il suo fascino unico, si trasformerà in un palcoscenico per questa celebrazione, ma non senza suscitare polemiche e preoccupazioni. La coppia ha scelto di modificare alcuni aspetti della cerimonia per garantire un’atmosfera di sicurezza e rispetto, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e manifestazioni.

Modifiche alla location del matrimonio

In un accordo con le autorità locali, Bezos e Sánchez hanno deciso di spostare una delle celebrazioni dal previsto scenario della Scuola Grande della Misericordia a una nuova location: l’Arsenale di Venezia. Questa scelta è stata motivata da ragioni di sicurezza e dalla volontà di rispettare la città e i suoi abitanti. La Misericordia, che era stata preparata per l’evento, ha visto i suoi preparativi interrompersi: i fari si sono spenti e i tralicci sono stati smontati, lasciando spazio a un nuovo allestimento che si preannuncia più discreto.

La decisione di cambiare location riflette una sensibilità nei confronti delle critiche e delle manifestazioni che si stanno organizzando in città. Infatti, il comitato “No Space for Bezos” ha programmato una protesta per il 28 giugno, mentre Greenpeace e il collettivo inglese Everyone Hates Elon hanno già esposto uno striscione in Piazza San Marco, lanciando un messaggio chiaro: “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare le tasse”. Queste manifestazioni evidenziano il malcontento di alcuni cittadini nei confronti dell’evento, che viene percepito come un simbolo di disuguaglianza economica.

Sicurezza e preparativi per l’evento

Con l’avvicinarsi della data del matrimonio, i preparativi sono intensificati. È stata convocata una riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico in Prefettura, dove si discuteranno le misure da adottare per garantire la sicurezza degli ospiti e dei residenti. I controlli sono già stati potenziati, grazie anche alla presenza di un team di ex Marines e operatori di sicurezza di alto profilo, che contribuiranno a mantenere l’ordine durante i festeggiamenti.

Il conto alla rovescia per i tre giorni di celebrazioni è già iniziato, con un arrivo previsto di novanta jet privati da tutto il mondo. Tra i mezzi di trasporto più esclusivi, il superyacht Koru, lungo 127 metri e dal valore di 500 milioni di dollari, e il support vessel Abeona, di 75 metri, dotato di un ponte per elicotteri e di un personale dedicato, sono già ancorati nell’Alto Adriatico, in attesa di un eventuale ingresso in laguna.

Ospitalità e invitati d’eccezione

Gli hotel più prestigiosi di Venezia hanno già registrato il tutto esaurito, con strutture come l’Aman Venice e il Gritti Palace riservati interamente per accogliere gli ospiti della coppia. Circa 200 invitati, selezionati con cura, sono attesi per partecipare a questo evento esclusivo. La scelta di mantenere un numero limitato di partecipanti è stata fatta per preservare l’equilibrio della città e garantire un’esperienza più intima e riservata.

La celebrazione di Bezos e Sánchez non è solo un evento privato, ma rappresenta anche un momento di riflessione per Venezia, che si trova a dover gestire le tensioni tra il turismo di lusso e le esigenze dei residenti. Mentre la città si prepara a ospitare questo matrimonio da favola, le polemiche e le manifestazioni continuano a far sentire la loro voce, rendendo l’atmosfera ancora più carica di significato.

