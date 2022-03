In “Dune 2” potremmo vedere la star di “Elvis” Austin Butler

Austin Butler è in trattative per potersi unire al cast di “Dune: Parte 2” nei panni del sadico Feyd-Rautha, nipote del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård).

Questo personaggio è senz’altro uno dei più importanti tra i nuovi che verranno introdotti nell’universo di “Dune 2”. Insieme a Butler, si unisce al franchise anche Florence Pugh, che si trova alle fasi finali della trattativa per ricoprire il ruolo della principessa Irulan.

La produzione di “Dune 2” dovrebbe partire all’inizio di quest’estate, con il film che potrebbe affacciarsi nelle sale il 20 ottobre 2023.

Butler è anche la star del prossimo “Elvis” del regista Baz Luhrmann . Le voci che girano ci dicono che questo biopic musicale vedrà per la prima volta le luci dei riflettori in anteprima mondiale a Cannes, per poi uscire nelle sale il 24 giugno. Gli altri crediti di Butler includono un ruolo di supporto in “C’era una volta a Hollywood“ di Quentin Tarantino