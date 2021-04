“Il Signore degli Anelli” festeggia con le nuove avventure di Bilbo Beggings

“Il Signore degli Anelli” celebra il suo anniversario con un nuovo aggiornamento e riguardano le nuove avventure di Bilbo Baggins.

Il Signore degli Anelli: anniversario a ritmo di aggiornamenti

Dopo la recente notizia che Amazon ha cancellato il suo MMORPG “Il Signore degli Anelli”, The Lord of the Rings Online ha annunciato che il gioco celebrerà il suo 14 ° anniversario questo mese con le nuove avventure dell’amato hobbit, Bilbo Baggins. Dal 21 aprile all’11 maggio, i giocatori possono festeggiare con attività dedicate al videogioco, premi importanti basati su quanto tempo l’utente rimane a giocare e altro ancora.

Prima dei festeggiamenti c’è stato un aggiornamento, che include contenuti “Ulteriori avventure”. Questi nuovi contenuti riguardano una raccolta di missioni che riveleranno nuove storie su Bilbo e sui suoi racconti fantastici. Il contenuto è gratuito per i VIP mentre per tutti gli altri giocatori c’è un costo di 495 punti LOTRO. Fino al 9 maggio, i giocatori possono utilizzare il codice SAVEBILBO per giocare gratuitamente per un periodo di tempo limitato.

Un MMORPG di successo

“il Signore degli Anelli” nella sua versione online ha dimostrato una longevità impressionante e coltivato una base di fan appassionati durante i suoi 14 anni fino ad ora. L’iconico MMORPG di Standing Stone Games si è ritagliato una reputazione come uno dei MMORPG più sottovalutati mai realizzati e si distingue come uno dei migliori IP della trilogia originale del film.

I piani per celebrare il 14 ° anniversario dell’MMO mostrano quanto siano ancora attivi e dedicati i suoi server. Il livello massimo sarà aumentato sul leggendario server di The Lord of the Rings Online, che è esclusivo per i VIP, consentendo ai giocatori di provare i contenuti di livello 105 fino ai “Black Gates of Mordor”. Ciò include la battaglia fuori Minas Tirath, la marcia del re verso la Porta Nera e i combattimenti fuori dalla Porta Nera.

Gli aggiornamenti riguardo “The Further Adventures of Bilbo Baggins” sono disponibili dal 21 aprile

Francesca Reale