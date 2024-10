Il nuovo film di Michele Placido “Eterno Visionario” rende omaggio a Luigi Pirandello

Il 7 novembre 2023 le sale cinematografiche italiane ospiteranno l’uscita di “Eterno Visionario“, un film diretto da Michele Placido. Questo progetto racconta una versione inedita di Luigi Pirandello, uno dei più importanti autori della letteratura italiana, colpito da passioni e conflitti familiari. La pellicola rappresenta anche un tributo all’artista siciliano, in coincidenza con il novantesimo anniversario della sua assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura.

Un ritratto inedito di Luigi Pirandello

“Eterno Visionario” segna un punto di svolta nel panorama cinematografico, poiché Michele Placido, alla sua quindicesima regia, sceglie di esplorare un Pirandello poco conosciuto al grande pubblico. La trama si snoda attorno ai conflitti personali dell’autore, evidenziando il suo tumultuoso rapporto con la moglie Antonietta Portulano e i suoi complicati legami con i figli. Un aspetto centrale del film è la passione travolgente di Pirandello per Marta Abba, una figura chiave nella sua vita e nella sua carriera. Attraverso questa narrazione, il regista intende mostrare non solo l’uomo dietro il genio, ma anche le sfide che ha dovuto affrontare nella sua vita privata.

Pirandello è rappresentato come un individuo complesso, diviso tra l’amore per la famiglia e il desiderio di libertà artistica. Le tematiche del film si intrecciano con le sofferenze e le contraddizioni dell’autore, rivelando un ritratto sfaccettato di un artista che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. Questo approccio non solo rende omaggio alla sua persona, ma invita anche il pubblico a riflettere sul significato dell’arte e sul costo personale dell’ispirazione creativa.

Un cast di talento per un progetto ambizioso

Il film presenta un cast ricco di talenti, con Fabrizio Bentivoglio nel ruolo di Luigi Pirandello. Al suo fianco, Valeria Bruni Tedeschi interpreta Antonietta Portulano, mentre Federica Luna Vincenti veste i panni di Marta Abba. I figli di Pirandello sono interpretati da Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo e Michelangelo Placido, nei ruoli rispettivamente di Stefano, Lietta e Fausto. È inoltre da sottolineare la partecipazione straordinaria di Ute Lemper, che apporta un valore aggiunto alla pellicola.

Questo cast selezionato non solo contribuisce ad altezza drammatica della vicenda, ma incarna anche le emozioni e le tensioni che caratterizzarono la vita di Pirandello. La chimica tra gli attori è essenziale per trasmettere i messaggi complessi del film, che approfondisce il mondo interiore di uno degli autori più controversi della storia letteraria italiana.

Produzione e distribuzione del film

Il progetto di “Eterno Visionario” è il frutto di una sinergia produttiva tra diverse istituzioni e produttori. La pellicola è realizzata da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production, in collaborazione con Rai Cinema e GapBusters, una coproduzione italo-francese supportata dalla Comunità del Belgio. Di particolare rilevanza è il contributo ricevuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Lazio, che hanno garantito una solida base per la produzione del film.

La scrittura della sceneggiatura è stata curata dallo stesso Michele Placido insieme a Matteo Collura e Toni Trupia, mostrando una forte intenzione di deliverare un prodotto di qualità che esplori in profondità le tematiche legate a Pirandello. Le vendite internazionali sono affidate a Pulsar Content, sottolineando l’ambizione del film di farsi conoscere anche al di fuori dei confini italiani.

“Eterno Visionario” è atteso in sala il 7 novembre 2023 grazie alla distribuzione di 01 Distribution, promettendo di essere un evento cinematografico imperdibile per gli appassionati di cinema e letteratura.