Momento di tensione al concerto di Beyoncé: l’auto decappottabile in pericolo all’NRG Stadium

Il concerto di Beyoncé del 28 giugno all’NRG Stadium di Houston ha riservato un episodio di grande tensione per i fan e la cantante stessa. Durante l’esecuzione del brano “16 Carriages”, un’imprevista inclinazione della decappottabile rossa, utilizzata come parte dello spettacolo, ha messo a rischio la sicurezza dell’artista. Questo evento ha catturato l’attenzione dei presenti, trasformando un momento di festa in una situazione di allerta.

L’incidente sul palco: la reazione di Beyoncé

Mentre si esibiva, Beyoncé si trovava a bordo di un’auto decappottabile sospesa sopra il pubblico, un elemento scenico che le permetteva di interagire con i fan. Tuttavia, l’auto ha iniziato a inclinarsi in modo preoccupante, costringendo la cantante a interrompere immediatamente la performance. Con un tono deciso, ha esclamato al microfono: “Stop! Stop! Stop! Stop! Stop!”, richiamando l’attenzione dei tecnici e del pubblico. La sua reazione tempestiva ha dimostrato la sua professionalità e la capacità di mantenere la calma in una situazione potenzialmente pericolosa.

L’intervento dei tecnici e la ripresa dello spettacolo

Subito dopo l’interruzione, i tecnici del concerto sono intervenuti con prontezza per sistemare l’auto e riportarla in posizione orizzontale. L’operazione è stata eseguita con grande efficienza, e una volta che l’auto è stata calata in sicurezza sul palco, Beyoncé ha voluto rassicurare i suoi fan. Con un sorriso, ha ringraziato il pubblico per la pazienza e ha aggiunto: “Se mai dovessi cadere, so che mi afferrereste”. Questa interazione ha contribuito a riportare l’atmosfera di festa, e lo spettacolo è proseguito senza ulteriori incidenti, permettendo ai fan di godere del resto della performance.

Comunicazioni ufficiali e misure di sicurezza

Dopo l’episodio, la Parkwood Entertainment, l’agenzia di produzione e management di Beyoncé, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale attraverso i social media. Hanno spiegato che l’incidente era stato causato da un problema tecnico che aveva portato all’inclinazione dell’auto volante, un oggetto di scena fondamentale per l’esibizione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e lo spettacolo è continuato senza ulteriori problemi. Per garantire la sicurezza durante il concerto successivo, la produzione ha deciso di rimuovere l’esibizione con l’auto sospesa dalla scaletta, dimostrando un impegno verso la sicurezza degli artisti e del pubblico.

Questo episodio ha messo in evidenza non solo le sfide tecniche che possono sorgere durante eventi dal vivo, ma anche la professionalità e la prontezza di reazione di tutti coloro che lavorano dietro le quinte per garantire un’esperienza memorabile e sicura per gli spettatori.

